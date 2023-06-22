دبي تتصدر الوجهات العالمية المفضلة للعطلات على «تيك توك»

المصدر: دبي - البيان

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احتلت دبي المرتبة الأولى في استفتاء لموقع «تيك توك» لأفضل 10 وجهات لقضاء العطلات، وحازت دبي أكثر من 137.7 مليار مشاهدة، تلتها برشلونة 108.9 مليارات مشاهدة، ثم لندن 70.6 مليار مشاهدة، وباريس 66.6 مليار مشاهدة، ونيويورك 56.4 مليار مشاهدة، وإسطنبول 54.2 مليار مشاهدة، وميامي ولوس أنجليس ونيس ومدريد 47 و35.3 و33.7 و33.6 مليار مشاهدة على التوالي. وتعد دبي من المدن المذهلة في العالم، بما تمتلكه من عجائب معمارية مثل برج خليفة، ودبي مول وجميرا باي. وتشتهر دبي أيضاً بثقافتها النابضة بالحياة، حيث تضم كل شيء، من منحدرات التزلج الداخلية إلى أحواض السمك الضخمة إلى حدائق خاصة وشواطئ رائعة، كلها تجعلها مثالية لقضاء عطلة الصيف.

بعد دبي احتلت برشلونة ثاني أفضل وجهة لقضاء العطلات، ويتدفق السياح للاستمتاع بأجواء البحر الأبيض المتوسط، وكانت في السابق موطناً للفنانين المشهورين عالمياً مثل بيكاسو وسلفادور دالي، وتعرض متاحفها الفنية بعضاً من أفضل الفنون المعاصرة في العالم، حتى مشهدها الفني في الشارع يجلب فنانين ومشجعين من جميع أنحاء العالم.

وجاءت لندن في المركز الثالث بين أفضل وجهة لقضاء العطلات، بحسب موقع «تيك توك»، وتمتلك المدينة بعضاً من أفضل المتاحف والمعارض الفنية في العالم، وأربعة مواقع للتراث العالمي لليونيسكو، بما في ذلك برج لندن، وحدائق كيو النباتية الملكية.

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