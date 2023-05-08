دبي أيقونة ملهمة في السياحة العالمية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكّد خبراء في القطاع السياحي أن دبي أيقونة سياحية تمكنت من أن تجعل نفسها اليوم واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم. ولفت الخبراء إلى أن الحملات الترويجية الكبيرة التي أطلقتها الإمارة قبل وبعد أزمة «كورونا» جعلت من نجاحات قطاع السياحة في الإمارة نموذجاً يحتذى به لدول العالم والمنطقة.

وقال دينيس زيوزن مدير تطوير الأعمال في هيئة سياحة «ويست هوليوود» في كاليفورنيا الأمريكية إن الرؤية الاستباقية والعديد من التنبؤات الاقتصادية الطموحة لدبي استندت على براعتها السياحية وقدرتها على جذب الزوار الدوليين، معبراً عن إعجابه بدبي التي تتميز بضيافتها الرائعة وخدمتها الاستثنائية، حيث يتم تدريب العاملين في قطاع الضيافة بشكل جيد لتلبية احتياجات الزوار الدوليين.

وأفاد أن ضيوف الفنادق الثمانية عشر المشاركة تحت مظلة الهيئة في مدينة «ويست هوليوود» من الإماراتيين هم أكثر حرصاً على الاستدامة من أي وقت مضى، خصوصاً ممن ينتمون إلى فئة الشباب، لافتاً إلى أن السياح الإماراتيين هم أصحاب أطول إقامة في فنادق المدينة التي تلقب «بأكثر مدينة قابلة للمشي» في كاليفورنيا.

وأضاف: «تمتد إقامة ضيوف الإمارات والخليج عموماً في فنادقنا إلى حوالي شهرين، ولذلك فهم حريصون على الإقامة في فنادق تحرص على تقليل استخدام الموارد».

ولفت زيوزن إلى أن تعزيز مفاهيم السياحة المستدامة يمكن أن تساعد في تعزيز التبادل الثقافي بين الشرق والغرب وتساعد في ضمان استمرار السياحة في كونها صناعة قابلة للحياة لسنوات قادمة، مضيفاً: « تساعد ممارسات السياحة المستدامة على ضمان تمتع الأجيال المقبلة بفوائد السياحة دون الإضرار بالبيئة أو المجتمعات المحلية».

نقطة استقطاب

وقال تيم هاريسون - جونز المدير العام الجديد لمنتجع ليجولاند دبي، إن رؤية حكومة دبي الاستباقية في رؤيتها لقطاع السياحة حولّت المدينة إلى نقطة استقطاب عالمية للأفواج السياحية، مشيراً إلى أن فندق ليجولاند رحب العام الماضي بأكثر من 55 ألف طفل بصحبة ذويهم، فيما رحب الفندق الذي ضم 250 غرفة بنحو 20 ألف طفل بصحبه الوالدين للإقامة بالفندق في الربع الأول من 2023.

وأضاف جونز أن أكبر 5 أسواق مصدرة للسياح لفندق ليجولاند دبي في الربع الأول من العام الجاري كانت الإمارات فالكويت والسعودية وروسيا وإسرائيل.

وأضاف: «لا شك بأن الجهود التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ساعدتنا في نسبه إشغال فندق ليجولاند دبي منذ الافتتاح في يناير 2022 جيدة جداً وتشهد دائماً ارتفاعاً ملحوظاً خلال العطلات الرسمية والإجازات المدرسية ومواسم الذروة. وقد وصلت نسبه الإشغال إلى 96 % أخيراً خلال عطلة الربيع. وفي العام الماضي 2022 كان متوسط مدة الإقامة للنزلاء 2.4 ليلة، على الرغم من ذلك فلقد رأينا بعض السياح يقيمون لمدة تصل إلى 7 ليال بالفندق».

تنوع

من جانبه، أكّد السيد أليكس، نائب رئيس الإعلام والفعاليات في مجموعة «تامان سفاري إندونيسيا» أن دبي هي إحدى المدن القليلة في العالم التي يتمتع قطاعها السياحي بالتنوع والتميز والجودة، مما يجعل المدينة أخد أفضل الوجهات السياحية في العالم، مؤكداً أن نشر الوعي سيؤثر في تحقيق أهداف السياحة المستدامة.

ولفت أليكس إلى أن سوق السياحة المستدامة في إندونيسيا بلغ أكثر من 10 ملايين دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل من 3 إلى 8 % من السوق السياحي العالمي، نظراً لتنوع المناظر الطبيعية الغنية والنظام الإيكولوجي الذي تجعل إندونيسيا وجهة سياحية جذابة.

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