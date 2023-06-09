دبي من أجمل المدن عالمياً هذا الصيف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صنفت دبي واحدة من أجمل مدن العالم التي يمكن زيارتها خلال هذا الصيف، بحسب دراسة أعدّها موقع «ترافيل باغ» لتحليل الهاشتاغ الأكثر تصدراً على موقعي التواصل الاجتماعي: «إنستغرام» و«تيك توك»، لأكثر من 100 مدينة حول العالم. وجاءت دبي في المرتبة السادسة عالمياً بعدد هاشتاغات وصل إلى 50938، وعدد مشاهدات تخطى 12 مليوناً على «تيك توك».

وتصدّر قائمة البحث على مواقع التواصل الاجتماعي الشواطئ الخلابة التي تتمتع بها دبي، وبرج خليفة، والعمارة الإسلامية المتميزة. وتصدّر تصنيف «ترافيل باغ» العاصمة البريطانية لندن بعدد هاشتاغات وصل إلى 161,417 على «إنستغرام»، بإجمالي عدد مشاهدات على «تيك توك» اقترب من 21 مليون مشاهدة، تليها العاصمة الفرنسية باريس بنحو 150,164 هاشتاغاً على «إنستغرام»، وأكثر من 13 مليون مشاهدة على «تيك توك».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز