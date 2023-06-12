«لوموند»: السياحة في دبي للجميع

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن دبي كوجهة سياحية تُعد مثالية في سهولة الوصول إليها وبإتاحة الفرص للسياح من كافة الفئات الاقتصادية وعلى اختلاف ميزانياتهم بزيارتها والتمتع بمعالمها.

ونشرت الصحيفة تقريراً عن السياحة في دبي بعنوان: «السياحة للجميع: سافروا إلى دبي بحرية تامة»، حيث سلط الضوء على ميزة سهولة دخول السياح من مختلف أنحاء العالم إلى دبي.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من كون دبي لديها طموح واضح ومُعلن يتمثل في أن تُصبح الوجهة السياحية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، إلا أنها في سياق سعيها لتحقيق هذا الطموح لم تُغفل ميزة أن تكون دبي للجميع وأن تكون السياحة فيها للجميع.

وذكر التقرير أن الشمولية في سهولة وصول السياح إلى دبي تتضمن عدة جوانب، ومنها الجانب الاقتصادي المتعلق بالميزانية، وهو ما يتحقق من واقع تنوع خيارات الإقامة وأيضاً الترفيه في دبي، بحيث تُلائم كافة الميزانيات، وأيضاً الجانب اللوجستي، والذي يعني سهولة الوصول إلى دبي لكافة السياح، حتى القادمين من أماكن بعيدة، وهو ما تتكفل به «طيران الإمارات»، الناقلة الجوية الرسمية في دبي، من خلال شبكة وجهاتها واسعة النطاق، والتي تغطي قارات العالم الست، وأخيراً الجانب الاجتماعي، ويعني إمكانية تمتع كافة فئات المجتمع، على اختلاف ظروفهم الصحية، برحلة سياحية في دبي.

وأكد أن دبي تتميز بحرصها الشديد على راحة أصحاب الهمم وتمكينهم من التمتع بزيارة معالمها، وهو ما تضطلع «طيران الإمارات» بدور مهم فيه أيضاً من خلال تزويد زوار دبي من أصحاب الهمم بخدمة المرافقة منذ وصولهم إلى دبي، وحتى مغادرتهم منها.

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