دبي تواصل تحطيم الأرقام القياسية في السياحة عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت منصة «سيتي مونيتور» البريطانية المتخصصة في شؤون المدن، أن دبي تواصل تحطيم الأرقام القياسية العالمية في قطاع السياحة، وذلك بعد أدائها الرائع في عام 2022.

ونشرت المنصة على موقعها الشبكي تقريراً بعنوان «ما هي أكثر مدن العالم استقبالاً للزوار؟»، رصدت فيه أكثر مدن العالم استقبالاً للزوار، مستشهدة في ذلك بأحدث تقرير دولي صادر في هذا الشأن، وهو التقرير الصادر من مؤسسة «يورومونيتور انترناشيونال» البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق، بعنوان «أفضل 100 مدينة كوجهة سياحية عالمية، لعام 2022»، والذي احتفظت فيه دبي بالمركز الثاني عالمياً، بعد أن نالته في عام 2021 أيضاً.

وذكر التقرير أن دبي واصلت خلال عام 2022 تحطيم الأرقام القياسية العالمية في قطاع السياحة، بعد أن فعلت ذلك في عام 2021، عندما استقبلت على مدار العام 6.9 ملايين زائر دولي، في وقت كانت فيه غالبية مدن العالم تعاني حظراً أو على الأقل تضييقاً في حركة السياحة العالمية بسبب تفشي جائحة «كوفيد19» في العالم آنذاك.

واستعرض التقرير المقومات التي مكنت دبي من مواصلة تحطيم الأرقام القياسية السياحية العالمية، فذكر أن دبي تعد واحدة من أكثر مدن العالم فخامة وترفاً، بأفق يزخر بناطحات سحاب تتيح لقاطنيها مشاهد مبهرة لشواطئ الخليج العربي.

وأضاف التقرير أن دبي تمتلك عدداً هائلاً من الفنادق ذات الفخامة البالغة، ومن أفخمها وأشهرها على الإطلاق فندق برج العرب، والذي يضم شاطئاً خاصاً، كما يحتوي على مطعم في الطابق العلوي يتيح لرواده إطلالة بانورامية خلابة على كافة معالم دبي.

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