إشادة بمكانة دبي المتميزة على خارطة السياحة العالمية

المصدر: وام

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أعرب شركاء دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن القطاعات الرئيسية العاملة في مجال السياحة عن تقديرهم للمكانة العالمية التي باتت عليها دبي على خارطة السياحة العالمية، والجهود التي تبذلها الدائرة للوصول بهذا القطاع إلى مستويات متقدمة، وبما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتعزيز مكانة دبي لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اليوم (الخميس) في مركز دبي التجاري العالمي، وضم شركاءها ضمن القطاعات الرئيسية وتم خلاله تسليط الضوء على المبادرات والخطوات التي تتخذها الدائرة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

- مدينة الفرص.

وقال ألكساندر لي، الرئيس التنفيذي التجاري في مجموعة جميرا : " تعد دبي اليوم واحدة من أكثر خمس مدن زيارة في العالم، وهي تتمتع بجاذبية كبيرة، وكشركة مشغلة للفنادق الفاخرة ومالكة لوحدات سكنية فاخرة في أنحاء المدينة، فإن "مجموعة جميرا" لا تزال تشهد طلبًا متزايدًا على منتجاتها وخدماتها، سواء من الأسواق التقليدية أو الدولية الجديدة، بينما تواصل دبي تعزيز موقعها وجهة عالمية رائدة، فقطاع الضيافة الفاخرة يشهد منافسة متزايدة مع خطة قوية لفتح العديد من الفنادق والمنتجعات لدعم أهداف دبي الطموحة في السياحة، ما يعكس قوة دبي كوجهة سياحية رفيعة المستوى".

وأضاف: "تجسد دبي رؤية استباقية لتصبح أفضل مكان للعيش في العالم، ومع خطط واضحة لمضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد القادم كجزء من أجندة دبي الاقتصادية D33، تعتبر دبي مدينة الفرص ومنصة جاذبة للعديد من العلامات التجارية لتوسيع أعمالها".

- رؤية ملهمة.

من جانبه، قال تيموثي كيلي، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في أتلانتس النخلة - منتجع ومساكن رويال أتلانتس : " نجح منتجع "رويال أتلانتس" الجديد في دبي في استقبال العديد من الزوار من أكثر من 200 دولة حول العالم، كما حققنا أداءً تشغيلياً متميزاً ومردوداً مالياً استثنائياً فاق التوقعات التي حددناها مسبقاً. وفي ظل مساعينا لاستقطاب المزيد من العملاء الجدد، يحرص المنتجع على دعم الرؤية الملهمة لتعزيز موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم".

وأضاف: "يتطلع "أتلانتس النخلة" إلى تحطيم الأرقام القياسية لأعداد الزوار للفنادق والحدائق المائية التابعة له، علماً أننا نركز بصورة رئيسية على تقديم أفضل تجارب فنون الطهي في المنتجعين. لقد نجحنا في الحفاظ على نجوم ميشلان في كل من "هاكاسان" و"أوشينو"، كما حصد مطعم "دينر باي هيستون بلومينثال" أول نجمة له في غضون أربعة أشهر فقط من افتتاحه. وفي ظل التقدم الذي يشهده قطاع السياحة في الإمارة سنستمر في دعم أجندة دبي الاقتصادية لتعزيز موقع المدينة على خارطة السياحة العالمية".

- مركز عالمي.

بدوره قال أليجي غاردينغي، نائب الرئيس الإقليمي للعمليات في شبه الجزيرة العربية في "هيلتون": "استقبلت دبي أكثر من 6 ملايين زائر خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل من العام الجاري، وفي الوقت ذاته شهدت فنادق هيلتون إقبالاً لافتاً على مدار الأشهر الماضية من عام 2023، ونتوقع أن يستمر ذلك الزخم في ظل المبادرات التي تشهدها دبي وأبرزها أجندة دبي الاقتصادية والتي ستسهم بكل تأكيد في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال".

وأوضح أن الاستدامة تبقى على رأس الأولويات في ظل النمو الذي تشهده الإمارة، فمع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) سنرى المزيد من المبادرات الاستثنائية، ومنها على سبيل المثال، مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، فضلاً عن زيادة التركيز على مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من قبل العديد من الشركات مثل شركة فنادق هيلتون التي تسعى إلى الحفاظ على نموها في دبي.

- سوق متنوع.

وقال سنديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات، الشرق الأوسط، ماريوت الدولية: "تواصل دبي تألقها كواحدة من الأسواق الأفضل بالنسبة لشركة ماريوت الدولية. فنحن ندرك تمامًا مدى تنامي الطلب على قطاع السفر في جميع أنحاء العالم، وتظل دبي وجهةً مميزة تستقطب جميع فئات المسافرين، في ضوء ما تتسم به من تنوع وتميّز العديد من عوامل الجذب، ويُسعدنا أن نمتلك عددا من المرافق المميزة التي تغطي كافة المجالات وتتماشى مع ما تقدمه دبي من تجاربٍ متنوعة لكل فئات المسافرين".

وأضاف : "استقبلت المدينة أعدادًا كبيرة من السياح المحليين والعالميين، وعلى الرغم من استمرار استحواذ السياحة الترفيهية على أدائنا في دبي، إلا أننا سعداء بالمسار التصاعدي لقطاع السفر التجاري وقطاع المؤتمرات والفعاليات في المدينة. نحن على ثقة تامّة من أن الزخم في قطاع السفر في دبي سيستمر حتى نهاية العام. ويواصل الأداء القوي للسوق تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والسياحة، ويرسّخ أيضَا دور أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لدبي. ويعتبر قطاع السياحة جزءًا أساسيًا من اقتصاد المدينة، وتواصل ماريوت الدولية التزامها بالعمل بشكل وثيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة وكافة الأطراف المعنية لدفع النمو والنجاح المستمر في هذه الوجهة المميزة".

- وجهة رائدة.

من جانبه قال دنكان أورورك، الرئیس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ للعلامات التجارية الفندقية لمجموعة أكور: "تدير أكور حاليا 56 فندقاً في دبي، وتوفر أكثر من 14,000 غرفة من الدرجة الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية. يمكن للضيوف الاختيار من مجموعة متنوعة من العلامات الفندقية الرائدة بما فیھا سویس أوتیل، وبولمان، وموڤنبیك، ونوفوتیل، ومیركیور، وأداجیو، وإیبیس، والتي توفر تجربة ضيافة استثنائية. ونحن نشهد هذا العام طلباً إيجابياً على مستوى الأسواق الرئيسية علماً أنه لا يزال السوق المحلي في الإمارات محركاً قوياً لنتائج المجموعة".

وأضاف : "يسرنا أن نعلن عن ارتفاع ملحوظ في مستويات الإشغال، بنسبة نمو 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وهذا دليل على ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة ومقصد مفضل للزوار، بحيث تقدم مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية والترفيهية والتجارية، ونحن نثق أن أجندة بي الاقتصاديةD33 ستحفز على زيادة الطلب على قطاع السفر بهدف العمل للشركات، وبالتالي زيادة الحاجة إلى خيارات الإقامة الطويلة في قطاع العلامات التجارية المتوسطة والمرافق الحديثة لاستيعاب الاجتماعات والفعاليات المقامة في جميع أنحاء المدينة".

- تجارب مبتكرة.

بدوره قال فتحي خوجلي، المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة»، في دبي المدير العام لفندق "غراند حياة": "شهدت فنادق حياة في دبي في السنوات الأخيرة نموا كبيرا في جميع منشآتها الحالية، حيث تم إضافة مركز المعارض الحديث الذي تم افتتاحه في فندق جراند حياة دبي في مايو 2022، كأحدث المنشآت التي لعبت دورا أساسيا في زيادة الأقبال على فنادق المجموعة في دبي، متجاوزة بذلك أداء السنوات السابقة، حيث اجتذب مركز المعارض العديد من المؤتمرات والفعاليات الكبرى، منافساً بذلك وجهات أخرى في جميع أنحاء العالم، مما يدعم رؤية المدينة وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف : "أظهرت جميع مؤشرات الإيرادات في فنادق حياة في دبي منذ بداية هذا العام أداء مميزا ومتجاوزا معدلات العام السابق. ونحن مستمرون في خلق تجارب مبتكرة للزوار من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تطوير واحدة من أكبر حدائق الألعاب المائية في العالم. ونؤكد التزامنا في فنادق حياة دبي بدعم رؤية دبي لجذب المزيد من الزوار إلى المدينة وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وسياحي عالمي. ومن المبادرات المتميزة التي بدأتها فنادق حياة دبي منذ بداية العام، خلق بيئة خالية تماما من المعاملات الورقية، متجاوزة الوسائل التقليدية في العمل الفندقي، ومتماشية مع أهداف الاستدامة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

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