ترافل برس: دبي ترسم مستقبل السياحة في العالم

المصدر: البيان

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أشاد موقع travelpress المختص بالسياحة حول العالم، بمعرض سوق السفر العربي (ATM) المقام حالياً في دبي، ورؤية دبي المستقبلية للسياحة في العالم من خلال إقامتها لهذا المعرض العالمي. مشيراً إلى أن دبي تخطط لأن تنهض بالسياحة وتتطلع إلى ما وراء الحدود الإقليمية للقيام بذلك.

بدأ التقرير باقتباس يزين واجهة "متحف المستقبل" بدبي، مأخوذ من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن بينها "المستقبل ملك لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، المستقبل لا ينتظر، المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم".

ومع تزايد أعداد الوافدين من كندا، لا حدود تقف أمام منظمي الرحلات السياحية لاستكشاف دبي. حيث أعلنت طيران الإمارات عن رحلات يومية مباشرة من مونتريال ابتداءً من شهر يوليو القادم، استكمالاً لرحلاتها اليومية المباشرة من تورونتو. كما أعلنت شركة طيران الإمارات في أبريل الماضي عن إضافة رحلات جديدة بدون توقف من فانكوفر. حيث سيتم تشغيل الخط الجديد أربع مرات أسبوعيا ابتداء من 28 أكتوبر القادم.

القادمون الجدد من كندا سيزيدون أعداد السياح الذين يزورون هذه المدينة الساحرة.

في سوق السفر العربي (ATM) في دبي، جلس سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، مع مجموعة صغيرة من وسائل الإعلام الدولية للحديث عن خطط السياحة الاستراتيجية لدبي.، وقال: "لقد قطعنا خطوات هائلة في جهودنا لوضع الإمارة كوجهة لا بد من زيارتها، من خلال المبادرات التي تزيد من أعداد السياح، وتقلل الحواجز أمام السفر، وتجعل زيارة دبي سهلة قدر الإمكان".

في بداية انطلاق معرض سوق السفر العربي، تم الإعلان عن أن دبي استقبلت 4.67 مليون زائر دولي في الربع الأول 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون سائح خلال نفس الفترة من 2022. ويمثل هذا نموًا بنسبة 17٪ على أساس سنوي وأفضل أداء خلال الربع الأول لدبي منذ تفشي جائحة كوفيد19، مما يضعها على المسار الصحيح لتصبح الوجهة الدولية الأكثر زيارة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

يقول كاظم: "إن وكلاء السفر هم المفتاح لتنشيط أسواق جديدة للوعي بهذه الوجهة. أمريكا الشمالية لا تزال منطقة نحتاج فيها إلى القيام ببعض الجهود لتعريف الآخرين بسبب استحقاق القدوم إلى دبي".

ومن ضمن الجهود المبذولة لتشجيع السياح بالتوافد إلى دبي، الإعلان عن مجموعة المطاعم المختارة لعام 2022 في "دليل ميشلان دبي" الذي يمثل النسخة الأولى من دليل" ميشلان" العالمي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والذي يحتفي بالمطابخ المبهرة التي تحتضنها مدينة دبي وتزخر بالحيوية والتنوع. كما أطلقت مبادرة حكومية بمشاركة القطاع الخاص كلية دبي للسياحة. وطورت الكلية مجموعات مهارات بسيطة لموظفي الضيافة ليكونوا دعاة لدبي.

أكبر فرصة للنمو السياحي تكون في أشهر الصيف، عندما تصبح أسعار الغرف أقل، حيث يتراوح متوسط أسعار الغرف بين 167 إلى 200 دولار أمريكي. يقول كاظم: "لقد شهدنا الكثير من التغيير في الأسواق المصدرة. يأتي عدد كبير من الأشخاص إلى هنا في رحلات عمل، ولا يعرفون ما يمكن توقعه من دبي. في المرة الثانية يأتون فيها مع عائلاتهم ويكون لديهم تصوراً ومعرفة بدبي".

كثيرون ينظرون إلى دبي على أنها محطة توقف لمدة يوم أو يومين قبل التوجه إلى وجهة أخرى. يقول كاظم: "في ظل تحول السفر العالمي إلى نموذج من حيث توقعات الزائرين وتجاربهم، فإننا نبذل قصارى جهدنا لضمان أفضل أداء لدبي في عام 2023 وما بعده، للبقاء في صدارة المشهد السياحي العالمي شديد التنافسية".

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