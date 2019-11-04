الإمارات تستشرف مستقبلاً أفضل للأجيال

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، حرص دولة الإمارات ودبي على تعزيز التعاون الاستراتيجي المثمر مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وكافة المنظمات الدولية والدول المهتمة بصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة وخير المجتمعات، تجسيداً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والمهتمين من رواد الأعمال وأصحاب العقول والمبتكرين حول العالم في المجالات المستقبلية الأكثر ارتباطاً بحياة الناس.

وحضر سموه، أمس، افتتاح فعاليات مجالس المستقبل العالمية في دبي، كما التقى بورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية.

وبحث سموه مع برندي سبل تعزيز التعاون المشترك مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في دعم أجندة الاستدامة وصناعة المستقبل في العالم.

وأشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، برؤى قيادة دولة الإمارات، وتوجهاتهم المستقبلية، مثنياً على تجارب دبي وسعيها الدائم للمشاركة بفاعلية في الجهود والمبادرات العالمية لتحقيق الاستدامة.

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