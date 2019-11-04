«الهوية والجنسية» تستعرض مزايا الإقامة الذهبية

المصدر: دبي - البيان

توفر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فرصة التعرف على الإقامة الذهبية والامتيازات العديدة التي تمنحها الإمارات، في منصة خاصة تستعرض فيها أهم مزايا «الإقامة الذهبية» ضمن أعمال الدورة الرابعة للاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية 2019.

وتعرض المنصة نظام الإقامة الذهبية الذي يتميز بمنح تأشيرات دائمة لمجموعة من الفئات في الإمارات، أهمها: المستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثون في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب النابغون ذوو القدرات العلمية الاستثنائية.

ويستهدف نظام الإقامة الذهبية استقطاباً أكبر للاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، بما يضمن تطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة الإمارات على الساحة العالمية.

وأكد علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أهمية تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والرؤى مع مجالس المستقبل العالمية، التي تجمع أهم رواد المعرفة والتطور وخلق الأفكار الابتكارية والإبداعية في العالم.

مضيفاً أن استضافة وتنظيم الإمارات هذا التجمع العالمي الكبير للتطور العلمي والتكنولوجي، يعكس مكانتها العالمية مركزاً للتواصل الإنساني واستقطاب المواهب استثمار العقول البشرية والعلماء نحو مستقبل أفضل.

وقال إن استضافة وتنظيم الإمارات هذا التجمع الكبير للتطور العلمي والتكنولوجي، يعكس مكانتها العالمية مركزاً للتواصل الإنساني، ويعزز دورها المحوري والمركزي في الريادة والنهوض العلمي والمعرفي وأهمية هذا الحدث في صنع القرار في مجالات الأمن الإلكتروني والحوسبة والحوكمة والصحة ومواكبة التغيرات والتطور في العلوم والابتكار وتحديد الأفكار ووضع الحلول لمعالجتها.

وأضاف أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعتبر من أولى الهيئات الحكومية في الدولة التي تعتمد وتطبق الخدمات الذكية في تقديم طلباتها وخدماتها للمتعاملين، مستفيدة من حضورها ومشاركتها في مجالس المستقبل العالمية.

وأشاد بجهود العاملين في الهيئة وعملهم الدؤوب في جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء الدولة وتبني أفضل وأحدث الممارسات العلمية والمستدامة في أنظمة وإدارات الهيئة بما يسهم في تحقيق رضا وسعادة متعامليها.

وتستهدف الإقامة الذهبية 6800 شخص كدفعة أولى من المؤهلين في الاستفادة من نظام «الإقامة الدائمة» من أكثر من 70 دولة للتمتع بمزايا غير مسبوقة، حيث يقدر إجمالي استثمارات الأشخاص المؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة بأكثر من 100 مليار درهم، لتعزيز بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال.