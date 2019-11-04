نيكولاي خليستوف لـ«البيان»: رحلة هزاع المنصوري إنجاز عظيم

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد نيكولاي خليستوف، عضو مجتمع مستقبل النقل لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، ومدير مجلس تكنولوجيا الفضاء في مجالس المستقبل العالمية، أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري رفع اسم وعلم بلاده في الفضاء، ويعتبر إنجازاً عظيماً وسباقاً لدولة الإمارات.

وقال في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» على هامش الاجتماعات: تتبنى الإمارات برنامجاً فضائياً نشطاً ذا استراتيجية وطموحات كبيرة، ويتكلل هذا البرنامج بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وبناء مستوطنات بشرية عليه.

وأضاف: يجلب هذا الطموح الكبير معه قدراً كبيراً من المسؤولية لمختلف الأطراف، والمسألة التي تواجه مختلف الدول التي ترتاد الفضاء هي ضمان استدامة مدار الأرض، فعند إطلاق الأقمار الصناعية أو أي نوع من المهام الفضائية، فإن على الدولة أو الشركة أن تتحمل مسؤولية ضمان أقصى قدر من الاهتمام لضمان سلامة البيئة المدارية لعقود قادمة.

وتابع خليستوف: يمر قطاع الفضاء بتغيير جذري في الفترة الحالية، حيث إنه لم يعد حكراً على دول معيّنة، فإن ما يقارب نصف دول العالم قد أرسلت أقماراً صناعية لها في مدار الأرض، حتى إنه قد بات بإمكان الشركات الصغيرة دخول هذا المجال بدعم من رؤوس الأموال الخاصة.

ويناقش المجلس العالمي لمستقبل تكنولوجيا الفضاء التطورات التي تجري بسرعة كبيرة في قطاع الفضاء مع ظهور جهات فاعلة جديدة من القطاعين العام والخاص، والتي دخلت هذا المجال مؤخّراً، ما يساهم في تطوير هذا القطاع. ونظراً لأن هذا المجال يشهد هذا التحول الهام، ستستكشف مجالس المستقبل العالمية لتكنولوجيات الفضاء التحديات الحرجة لهذا القطاع، مثل الحاجة إلى أطر حوكمة جديدة وأشكال جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص.

بالإضافة إلى فهم أكبر لتأثير هذا القطاع الاجتماعي - الاقتصادي. وسيستمر المجلس في دعم تطوير تصنيف استدامة الفضاء، بالإضافة إلى مسابقة عالمية جديدة لتكنولوجيات الفضاء والتطبيقات التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.