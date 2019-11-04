خلفان بلهول: تشريعات مرنة لتحويل الأفكار إلى ابتكارات

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ضرورة تطوير تشريعات مرنة من شأنها تحويل الأفكار الإبداعية إلى ابتكارات واقعية.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية أن المبتكرين قد يحصلون على التمويل والاستشارات مع إمكانية الدخول إلى الأسواق الواعدة بالفرص، لكن في حال عدم وجود تشريعات مرنة فمن الصعوبة بمكان تجسيد هذه الأفكار المبدعة إلى ابتكارات على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه في ظل هذه المعطيات، تستهدف مؤسسة دبي للمستقبل أيضاً تطوير التشريعات لتصب في مصلحة الإبداعات التقنية الحديثة، ومن هنا يأتي تأسيس مختبر التشريعات.

ولفت بلهول إلى أن «مؤسسة دبي للمستقبل» تعمل على حزمة من المبادرات والمشروعات في إطار مشاركتها ضمن الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل، بما يشمل تشريعات التعاملات الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتغييرات المناخية ودراسة الجينوم في القطاع الصحي والتغيرات المناخية وغيرها.

ولفت إلى أن ابتكارات السيارة ذاتية القيادة والطباعة الثلاثية الأبعاد باتت واقعاً ملموساً بفضل هذه التشريعات في ظل سعي دبي المتواصل لمواكبة أجندة المستقبل والتعامل مع تحدياتها، مشيراً إلى أن الآثار الإيجابية للابتكارات الجديدة في دبي كالتنقل المستدام تمثلت في استقطاب العديد من الأفكار ورواد الأعمال والمبتكرين لاختبار وتجربة السيارات الذاتية القيادة وغيرها من وسائل النقل المبتكرة، لافتاً إلى أن العديد من الأفكار في هذا المجال ترجمت إلى الواقع في دبي مع طموحات لتحقيق المزيد ودعم ابتكارات ونجاحات رواد الأعمال.

وأوضح أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تعد من أولويات دبي، وكذلك بالنسبة لمؤسسة دبي للمستقبل، نظراً لدورها الكبير في خلق فرص اقتصادية واعدة ومساهمتها في تسريع عملية النمو في قطاع التشييد والبناء.

وأشار إلى أن المجالس تبحث تحديات تصب في مصلحة الإنسانية، بما يشمل مخرجات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.