الإمارات تشارك برسم مستقبل الصناعة عالمياً

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في ملف البيان المخصص لــ مؤتمر «اليونيدو» تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

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حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا