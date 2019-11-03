الإمارات تشارك برسم مستقبل الصناعة عالمياً

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في ملف البيان المخصص لــ مؤتمر «اليونيدو» تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :
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حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا