«أس أيه بي» الألمانية تفوز بمبادرة محمد بن راشد في البرمجيات

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، أمس، عن فوز شركة «أس أيه بي» (SAP)، إحدى الشركات الألمانية الرائدة على المستوى العالمي في مجال البرمجيات المتخصصة بإدارة الأعمال والمؤسسات، بجائزة محمد بن راشد للازدهار العالمي في دورتها الأولى، حيث تم تسليم درع الجائزة خلال حفل خاص نظمته المبادرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتعاون مع القنصلية الإماراتية في نيويورك، وبحضور نخبة من كبار قادة القطاعين العام والخاص، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومسرعات وحاضنات الأعمال والمؤسسات الخيرية.

وحضر الحفل الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، سفير دولة الإمارات في السويد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعبد الله شاهين، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، ولي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

تبني الابتكار

وقامت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بتسليم درع الجائزة لشركة «أس أيه بي» (SAP)، لدورها في تبني الابتكار، الذي فاز بتحدي التطوير الزراعي والقضاء على الجوع.

ويعتبر ابتكار «ترو تريد» (TruTrade) لصغار المزارعين منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت وعلى الهواتف الذكية تسهم في تحسين دخل صغار المزارعين في مناطق جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى من خلال ربطهم مع الأسواق العالمية.

وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي «نحن فخورون بأن نكون قادرين على الجمع بين قيادات الشركات الصناعية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمبتكرين الملهمين لتحقيق هذه الرؤية، والتي نعتبرها مساهمتنا المتواضعة في ضمان ازدهار المجتمعات العالمية، التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة».