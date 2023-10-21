وول ستريت تغلق على انخفاض حاد وسط مخاوف حيال الصراع بالشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية على انخفاض حاد الجمعة وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم المالية موجة الخسائر في ظل قلق المستثمرين من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة واتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس).

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 54.48 نقطة أو 1.27 بالمئة عند 4223.52 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 202.46 نقطة أو 1.54 بالمئة إلى 12983.81 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 291.83 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 33122.34 نقطة.

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