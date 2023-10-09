قفزة في أسعار النفط مع تأثر الأسواق بالاشتباكات بين إسرائيل والفلسطينيين

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 2320 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 3.34 دولارات أو 3.95 بالمئة إلى 87.92 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.23 دولارا للبرميل مرتفعا 3.44 دولارات أو 4.16 بالمئة.

وشنت حركة حماس يوم السبت أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود مما أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين. وردا على ذلك نفذت إسرائيل موجة من الضربات الجوية الانتقامية على غزة أسقطت مئات القتلى.

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