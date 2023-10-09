مدرسة تابعة لوكالة "أونروا" الأممية في غزة تتضرر بشدة بعد ضربة مباشرة من إسرائيل

المصدر: د ب أ

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قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) إن مدرسة تابعة لها تعرضت لـ "ضربة مباشرة" تسببت في "أضرار جسيمة" في أعقاب الهجمات الانتقامية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتابعت الوكالة في بيان:"المدرسة التي تؤوي أكثر من 225 شخصا تعرضت لأضرار جسيمة، ولم تسجل أي إصابات بين النازحين لكن المدرسة تعرضت لأضرار جسيمة في البنية التحتية".

وأوضحت "أونروا" أنها تأوي أكثر من 73 ألف نازح داخلي في 64 مدرسة من مدارسها في قطاع غزة.

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