62.2 مليون متر مكعب وفورات «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» بدبي

أثمرت جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تنفيذ خطط استباقية للحد من الإسراف في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خصوصاً من خلال مبادرة « إشعار باستهلاك مرتفع للمياه »، التي تُعدّ واحدة من أبرز الأدوات الرقمية التي تساعد المتعاملين على الكشف المبكر عن تسريبات المياه ومعالجتها بسرعة، فمنذ إطلاق المبادرة في يوليو 2018 حتى اليوم، تم توفير أكثر من 62.2 مليون متر مكعب من المياه.

وتثبت هذه الوفورات فعالية المبادرة ونجاحها في خفض الهدر وحماية الموارد.

سعيد الطاير: أطلقنا حملة سنوية لرفع مستوى وعي المتعاملين حول الخدمات والخصائص الرقمية

حملة سنوية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تحت شعار «استكشف آفاقاً أوسع من الخيارات الذكيّة هذا الصيف»، أطلقت حملتها السنوية لرفع مستوى وعي المتعاملين حول الخدمات والخصائص الرقمية التي توفرها لتمكينهم من رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه.

وتتضمن الحملة التي انطلقت في يونيو وتستمر لغاية أغسطس، مجموعة من المحاضرات والمسابقات والأنشطة التفاعلية الداخلية والخارجية.

وأضاف: تأتي حملة هيئة كهرباء ومياه دبي الصيفية السنوية في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بإشراك أفراد المجتمع في العمل المناخي وحماية البيئة، وتذكر الحملة المعنيين بالسبل التي تتيحها الهيئة لتمكينهم من مراقبة وإدارة استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي واكتشاف تسريبات المياه بشكل فوري، ومساعدتهم على تبني نمط حياة مستدام من خلال اتباع سلوكيات يومية بسيطة وسهلة.

وتابع: تلقي حملة «استكشف آفاقاً أوسع من الخيارات الذكيّة هذا الصيف» الضوء على مبادرة «الحياة الذكية» التي تتيح للمتعاملين متابعة تفاصيل فواتيرهم وشرائح التعرفة، ومراقبة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل يومي وأسبوعي وشهري عبر لوحة بيانات مخصصة، ويوفر برنامج «نهجي المستدام» للمتعاملين إمكانية مقارنة استهلاكهم مع منازل مشابهة ذات كفاءة عالية ضمن منطقتهم، مما يسهم في تحفيزهم على تبني أنماط حياة أكثر استدامة، كما تقدم «أداة تقييم الاستهلاك» استبياناً تفاعلياً يساعد المتعاملين على تحليل أنماط استهلاكهم وتحديد فرص التحسين، وبعد الاستبيان، يستلم المتعامل تقريراً تفصيلياً ونصائح مخصصة لرفع كفاءة الاستهلاك.

خدمة

وقال: تُعد خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» أداة فعالة للكشف المبكر عن التسريبات، حيث ترسل تنبيهات فورية عند رصد استهلاك غير معتاد بعد العداد.

أما خاصية «خارج المنزل»، فترسل تقارير وتنبيهات عبر البريد الإلكتروني خلال فترات السفر.

ويدعم «متجر ديوا» هذه الجهود من خلال تقديم خصومات حصرية على الأجهزة الذكية التي ترفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، لتشجيع المتعاملين على تحويل منازلهم إلى منازل أكثر ذكاءً وكفاءة.