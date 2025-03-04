«كهرباء دبي» و«باركن» تعززان مستقبل المركبات الكهربائية بمحطات شحن جديدة

كشفت شركة باركن ش.م.ع (باركن أو الشركة)، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات العامّة المدفوعة في دبي، عن آخر المستجدّات في شراكتها المتعلّقة بشحن المركبات الكهربائية مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

وفي إطار المرحلة الأولى من مبادرة الاستدامة، ستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتركيب عدد من محطات الشحن الجديدة في الربع الأول من العام الجاري، والتي تعمل بالتيّار المتناوب (AC بقدرة 22) كيلوواتX 2، وذلك في مختلف مواقف المركبات الرئيسة التي تديرها باركن وذلك لتعزيز مبادرات التنقل الأخضر في الإمارة، وسوف تخدم كل محطة شحن موقفين للمركبات.

وقد تم اختيار مواقع محدّدة لوقوف المركبات في الشوارع في المنطقتين A وC بشكل استراتيجي لتركيب محطات الشحن الجديدة، وذلك ضمن مجتمعات سكنية عالية الكثافة مع إمكان وصول محدود أو غير موجود لمرافق شحن المركبات الكهربائية.

وسيتمكن المتعاملون من دفع تعرفة شحن المركبات الكهربائية ورسوم المواقف في معاملة واحدة سلسة باستخدام تطبيق باركن والمحفظة الرقمية.

وسوف يزيد هذا التعاون الاستراتيجي العدد الإجمالي لمحطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة، ما يتيح للمتعاملين الذين يعيشون أو يعملون بالقرب منها الوصول بسهولة إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.

وسيؤدي إلى رفع كفاءة رحلة المستخدم النهائي، الأمر الذي بدوره سيسهم في ارتفاع نسبة استخدام أماكن وقوف المركبات المجاورة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، ما يعزز الكفاءة التشغيلية الإجمالية والإيرادات المحتملة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نواصل سعينا لتعزيز منظومة التنقل الأخضر بتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل، تماشياً مع استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، وأجندة دبي الاجتماعية 33 التي تسعى إلى تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية.

وتأتي شراكتنا مع شركة باركن لتركيب محطات الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية، ضمن جهودنا لتوفير بنية تحتية متطورة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، وتوفير تجربة سلسة للمستخدمين في مرافق الشحن المجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة، ما يدعم جهود الدولة في مجال العمل المناخي، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار».

وقال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «بصفتها الشركة الرائدة في إدارة وتقنيات مواقف المركبات في دبي، تؤدي باركن دوراً أساسياً في تمكين التحوّل إلى المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة.

وسوف يسهم تركيب محطات الشاحن الأخضر في المواقع الرئيسة في تعزيز مرافقنا ذات المستوى العالمي، وفتح فرص جديدة للنمو وتحفيز اقتناء المركبات الكهربائية.

وبفضل القدرات التشغيلية الفريدة والرؤية المشتركة لتمكين التنقّل المستدام، تلتزم باركن وهيئة كهرباء ومياه دبي توسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية في مدينتنا بشكل أكبر، ودعم الطموحات البيئية والاجتماعية والتنقلية لقيادتنا الحكيمة بصورة مباشرة».

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي توفر شبكة واسعة من محطات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية تضم نحو 740 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، وتهدف الهيئة إلى زيادة عدد محطات الشحن إلى 1,000 محطة في نهاية العام الجاري.