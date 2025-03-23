«كهرباء دبي» تؤكد أهمية الاستدامة والحفاظ على الموارد

احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي باليوم العالمي للمياه، الذي يقام هذا العام تحت شعار «المياه تجمعنا»، حيث نظمت فعالية خاصة في نادي دبي لأصحاب الهمم، سلطت من خلالها الضوء على أهمية الاستدامة والحفاظ على الموارد المائية، إضافة إلى تعريف أعضاء النادي والموظفين بدورهم في حماية البيئة.

وأطلقت الهيئة حملة توعوية على منصاتها الداخلية والخارجية، ومسابقة تفاعلية على قنواتها الرسمية للتواصل الاجتماعي، لتشجيع الموظفين وجميع المعنيين على تبنّي نمط حياة مستدام.

مسيرة التنمية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: إن الهيئة تدعم الجهود الوطنية لتعزيز إسهامات جميع أفراد المجتمع في دفع مسيرة التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وتعمل من خلال خدماتها الرقمية المبتكرة ومبادراتها المجتمعية، على تحفيز المعنيين من إحداث تغيير إيجابي، يدفع العمل المناخي، وإلى جانب ذلك، وبوصفها مؤسسة مسؤولة مجتمعياً ودامجة لأصحاب الهمم، تواصل الهيئة إطلاق وتنفيذ ورعاية مبادرات ملهمة ومفيدة لرفع مستوى وعي أصحاب الهمم حول تأثير التغير المناخي على موارد المياه والبيئة، وتمكينهم من أداء دورهم في حماية البيئة على قدم المساواة مع الآخرين.

من جهة أخرى، نظمت اللجنة النسائية في الهيئة سلسلة من الورش التوعوية الافتراضية خلال شهر رمضان المبارك، لرفع مستوى وعي الموظفات حول العادات الصحية والغذائية السليمة، والمبادئ السامية للشهر الفضيل، التي تدعو إلى تجنب الإسراف وهدر الغذاء.

وسلطت الورش الضوء على طرق إدارة الوقت لتحقيق التوازن خلال شهر العبادات، وتوطيد التواصل الإنساني والاجتماعي والأسري، ومواصلة مسيرة التميز المهني. وقالت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة ، إن الهيئة تحرص على دعم جهود الهيئة لتعزيز صحة الموظفات، وتشجيعهن على العودة إلى السلوكيات الإيجابية المتأصلة في مجتمعنا.