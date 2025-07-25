هيئة كهرباء ومياه دبي تحث متعامليها على تفعيل خاصية "خارج المنزل"

ضمن حملتها التوعوية الصيفية تحت شعار "استكشف آفاقاً أوسع من الخيارات الذكية هذا الصيف"، دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين من القطاع السكني إلى تفعيل خاصية "خارج المنزل"قبل سفرهم، وذلك لضمان استمرار كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على الموارد حتى أثناء غيابهم. وتُتيح هذه الخاصية للمتعاملين متابعة استهلاكهم عن بُعد أثناء السفر، وذلك بعد تفعيلها من خلال حسابات المتعاملين على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وتحديد فترة تفعيل الخدمة، بما يتيح لهم استلام رسوم بيانية يومية وأسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني، وبالتالي الإسراع في التدخل المبكر والحد من الهدر.

وتنصح الهيئة المتعاملين بالتأكد من إطفاء كافة الأضواء قبل سفرهم، واستخدام مؤقت زمني للأضواء الكاشفة في الحديقة وعلى أسوار المنزل، وإغلاق محابس المياه، علاوة على إجراء فحص دوري ومستمر لأماكن التسريب المحتملة للمحافظة على الموارد. وشدّدت الهيئة على وجوب الاستعانة بخدمات فني مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية لتمديدات الكهرباء والمياه. وتوفر الهيئة عبر "متجر ديوا" على تطبيقها الذكي أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى، كما يتيح "متجر ديوا" الاستفادة من الخصومات الخاصة بمتعاملي الهيئة.

كما دعت الهيئة المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات والخصائص الرقمية التي توفرها ضمن مبادرة "الحياة الذكية" لمساعدتهم على الحد من الهدر. وتتيح المبادرة للمتعاملين متابعة تفاصيل فواتيرهم وشرائح التعرفة، ومراقبة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل يومي وأسبوعي وشهري عبر لوحة بيانات مخصصة. وتقدم "أداة تقييم الاستهلاك" استبياناً تفاعلياً يساعد المتعاملين على تحليل أنماط استهلاكهم وتحديد فرص التحسين، وبعد الاستبيان، يستلم المتعامل تقريراً تفصيلياً ونصائح مخصصة لرفع كفاءة الاستهلاك. وترسل خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" تنبيهات فورية عند رصد استهلاك غير معتاد بعد العداد، بما يمكّن المتعاملين من الكشف المبكر عن التسريبات.

وكانت الهيئة قد أطلقت حملتها التوعوية "استكشف آفاقاً أوسع من الخيارات الذكيّة هذا الصيف" في شهر يونيو بهدف إطلاع المتعاملين على الوسائل المبتكرة التي توفرها الهيئة لتمكينهم من مراقبة استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي، وتبنّي نمط حياة أكثر كفاءة واستدامة، خاصة خلال فصل الصيف.