1000000 مستفيد من خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» في دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عدد المستفيدين من خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» من إطلاقها وحتى نهاية عام 2024، بلغ 995 ألفاً و302 متعامل، وأنه تم إرسال مليونين و664 ألفاً و444 إشعاراً للمتعاملين في تلك الفترة، وحققت الخدمة نسبة 98.3% في مؤشر سعادة المتعاملين اللحظي للخدمات الرقمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة لـ«البيان»: تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة واعٍ ومستدام، والمحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، ورفع مستوى وعيهم بسبل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه.

والحد من الهدر والإسراف، لافتاً إلى أن الهيئة أطلقت مبادرات توعية وبرامج رقمية مبتكرة لتشجيع الجمهور على دعم مسيرة المستقبل المستدام، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخطأ المضرّة بالبيئة.

وأضاف: «في إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهودها لإشراك جميع أفراد المجتمع في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة في دبي، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «الحياة الذكية» في عام 2020 لرفع مستوى وعي المتعاملين وتمكينهم من فهم ومراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه بفعالية وبشكل استباقي وذاتي ورقمي من دون الرجوع إلى الهيئة.

وتدعم مبادرة «الحياة الذكية» رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. وتنسجم المبادرة مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

إقبال كبير

وتابع: شهدت «الحياة الذكية» منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً من المتعاملين في القطاع السكني، وفازت هيئة كهرباء ومياه دبي براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020 عن مبادرة الحياة الذكية.

وفازت الهيئة أيضاً عن المبادرة بجائزة «الابتكار المتميز» ضمن «جوائز التميز العالمية في الأعمال» 2021 التي تنظمها مؤسسة Awards Intelligence، ومقرها المملكة المتحدة.

وبين سعيد الطاير أن مبادرة «الحياة الذكية» تعتمد بشكل رئيس على ممكنات الشبكة الذكية والعدادات الذكية وربطها بحسابات المتعاملين، وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتة العمليات الداخلية للخدمة وربطها بشبكة الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.

وتسهم المبادرة في تحسين كفاءة أداء وسرعة العمليات الداخلية، إضافة إلى تقديم خدمات ذكية ذات قيمة مضافة تسهم في خفض الجهد والوقت.

خصائص

وأضاف: «تشتمل مبادرة «الحياة الذكية» على عدة خصائص منها: لوحة بيانات «الحياة الذكية» التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية.

كما تتضمن المبادرة برنامج «نهجي المستدام» لمقارنة الاستهلاك باستهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم؛ وخاصية «خارج المنزل» التي تتيح تسلم تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني، في فترة تفعيل الخدمة في أثناء الوجود خارج المنزل أو في أثناء السفر.

وهناك خاصية «الجدولة الآلية» لتحديد موعد زيارة الفريق الفني التابع للهيئة بشكل آلي، وتتبع حالة الطلب لحظة بلحظة والمتوافرة في قنوات الهيئة الرقمية، إلى جانب خاصية «إعادة الاتصال الافتراضي» لحجز موعد إعادة اتصال الهيئة بالمتعاملين بما يتناسب مع وقتهم عبر مركز رعاية المتعاملين.

كما يوفر «متجر ديوا» لمتعاملي الهيئة حسوماً تساعدهم على تحويل منازلهم إلى منازل ذكية، إضافة إلى أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكنهم التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى».

وتوفر الهيئة أداة «تقييم الاستهلاك» وتقدم للمتعاملين استبانة عن استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتيح لهم تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه. وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً عن استهلاكهم، إلى جانب نصائح مخصصة لكل متعامل على حدة، لمساعدته على الحد من الهدر.

علاوة على ذلك، توفر الهيئة خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» التي تندرج ضمن مبادرة الاستجابة الذكية، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد فيتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.