دي بي ورلد تتعاون مع باي-بال في حلول المدفوعات الرقمية للتجارة عبر الحدود

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة التجارة العالمية "باي-بال" للتعاون في إطلاق مبادرة رائدة من نوعها في مجال المدفوعات الرقمية، تهدف إلى تبسيط وتسريع العمليات التجارية عبر الحدود.

تعكس هذه الاتفاقية، التي تتيح إنجاز المعاملات في دقائق بدلاً من أن تستغرق أسبوعاً، التزام موانئ دبي العالمية المستمر بإنشاء سوق آمنة وقابلة للتطوير في مجال المدفوعات الرقمية. وستُمكّن مبادرة المدفوعات الرقمية من "دي بي ورلد" التجار ومتعاملي الشحن والمصدرين والمستوردين والأسواق العالمية عموماً من إتمام المدفوعات العابرة للحدود بشفافية أكبر وتكاليف أقل ووقت أقصر للتسويات المالية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": “تُعدّ السرعة والشفافية من الركائز الأساسية في قطاع الخدمات اللوجستية، ويهدف تعاوننا مع ’باي بال‘ إلى تزويد متعاملينا بخيارات موثوقة للمدفوعات عبر الحدود تكون أسرع وأكثر شفافية مقارنة بالأنظمة التقليدية، دون المساس بمعايير الأمان. ومن خلال تبسيط المعاملات العالمية، نمكّن الشركات على اختلاف أحجامها من النموّ، والتحرك بسرعة أكبر، والعمل بكفاءة أعلى عبر الأسواق.”

وأضاف بن سليّم: "تمثل هذه الحلول خطوة مهمة أخرى في رحلة ’دي بي ورلد‘ نحو إعادة تشكيل سلاسل التوريد وضمان تدفق الحركة التجارية. فمثل هذه الشراكات تمكّننا من تقديم حلول رقمية موثوقة تواكب أولويات التجارة العالمية، وتُساعد الشركات والأفراد على إنجاز معاملاتهم التجارية بكفاءة أكبر."

من جانبه، قال أليكس كريس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "باي-بال": "تعمل التجارة العالمية بأفضل صورة عندما تكون المدفوعات سريعة وشفافة وآمنة. وهذا بالضبط ما يقدمه تعاوننا مع ’دي بي ورلد‘. وعلى مدى وقت طويل، لم تخدم الأنظمة التقليدية للمدفوعات عبر الحدود مصالح الشركات العالمية بالشكل الأمثل. ولذلك، نضع اليوم معيارًا جديدًا يُسعدنا أن نُسجله كإنجاز فريد في منطقة مهمة تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار الرقمي، فيما نواصل بناء خدمات مالية أكثر ترابطًا وشمولية للشركات حول العالم."

ومن خلال الجمع بين خبرات "دي بي ورلد" العالمية في سلاسل التوريد، والبنية التحتية الموثوقة والآمنة لدى "باي-بال" في مجال المدفوعات، تهدف هذه المنصة إلى إزالة العوائق في التجارة الدولية ودعم الشركات بكفاءة ومرونة أكبر وثقة أعلى.