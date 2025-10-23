"دي بي ورلد" تُطلق تقنية مبتكرة طُوّرت في دبي لإدارة مناولة الحاويات بميناء "لندن جيتواي"

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن استثمار بقيمة 170 مليون جنيه إسترليني لتعزيز تقنيات مناولة الحاويات في مجمّعها اللوجستي "لندن جيتواي". ويأتي هذا الاستثمار عبر إدخال نظام "بوكس باي إمبتي سوبرستاك" إلى المملكة المتحدة، بعد نجاحه اللافت في ميناء جبل علي في دبي.

ويُعدّ هذا النظام الثوري للتخزين الطابقي للحاويات على المنصات المرتفعة (إتش بي إس)، نقلة نوعية في كيفية تخزين الحاويات الفارغة ونقلها، إذ يعتمد على رافعات كهربائية بالكامل لتخزين حاويات 20 و40 قدمًا على ارتفاع يصل إلى 16 طابقًا، داخل منشأة مغلقة ومؤتمتة بالكامل. ومن شأن هذه التقنية أن تعزز السعة التخزينية لساحات الحاويات في الميناء، وتحسن مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، ما يمهد الطريق أمام مستقبل أكثر رقمنة وأتمتة لعمليات الموانئ عالميًا.

ويجري تطوير نظام "بوكس باي" ضمن مشروع مشترك بين "دي بي ورلد" ومجموعة "إس إم إس" الألمانية، حيث توفر الرافعات الكهربائية المستخدمة قدرة عالية على المناولة الدقيقة، ما يسمح باسترجاع الحاويات وتسليمها تلقائيًا إلى مراحل النقل التالية. ويتميّز النظام ببنية معيارية مرنة تُتيح دمجه بسهولة في العمليات الحالية للميناء، دون الحاجة إلى أي تعديلات في البنية التحتية البرية أو البحرية. ومن خلال إزالة الطبقات المتراكمة من الحاويات الفارغة ضمن ساحات الرافعات الآلية، يُسهم "بوكس باي" في الحد من عمليات إعادة المناولة، وتحسين أداء الرافعات، وتقليص زمن انتظار الشاحنات، ما يعزز إنتاجية محطة الحاويات واستدامتها.

وسيتم تركيب نظام "إمبتي سوبرستاك" في الرصيف الرابع الكهربائي بالكامل في "لندن جيتواي"، حيث سيوفّر سعة تخزينية تصل إلى 27 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، مع تحقيق مكاسب ملموسة في جوانب السلامة والكفاءة التشغيلية والأداء البيئي. ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال ما يزيد قليلًا عن عامين.

قيادة الابتكار في قطاع الموانئ العالمية

في هذا السياق، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "تُجسّد تقنية ’بوكس باي‘ قفزة نوعية في أسلوب إدارة الموانئ وطريقة تخزين الحاويات، فهي قابلة للتوسّع ومؤتمتة ومستدامة. ومن خلال تطبيقها في ’لندن جيتواي‘، نوفر حلولًا وتقنيات متقدمة تسرع من عمليات المناولة وتعزز مستويات السلامة بشكل ملموس."

ومن جهته، قال ستيفن ويتنغهام، نائب الرئيس التنفيذي لشمال أوروبا في "دي بي ورلد": "يؤكد هذا الاستثمار البالغة قيمته 170 مليون جنيه إسترليني التزام ’دي بي ورلد‘ بالابتكار في ’لندن جيتواي‘. فمن خلال اعتماد نظام ’إمبتي سوبرستاك‘ من ’بوكس باي‘، سنعزز من كفاءة خدماتنا، ونقلل زمن انتظار الشاحنات داخل الميناء، ونوفر بيئة عمل أكثر ذكاءً وأمانًا لفرقنا التشغيلية."

تقنية موثوقة وقابلة للتطبيق عالميًا

أثبت نظام "بوكس باي" فعاليته في العمليات التشغيلية من خلال اختباره المكثف في ميناء جبل علي بدبي، حيث تم مناولة ما يقارب 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدمًا باستخدام هذه التقنية. ويتميز النظام بتصميمه المعياري وقدرته على استعادة الطاقة، ما يجعله من أكثر حلول مناولة الحاويات تقدمًا واستدامة على مستوى العالم.

ومع التوسع المستمر في حركة التجارة الدولية، يمثل اعتماد نظام "إمبتي سوبرستاك" من "بوكس باي" في "لندن جيتواي" خطوة جديدة في التزام "دي بي ورلد" بتطوير بنية تحتية لوجستية ذكية، ودعم رؤيتها لرفع معايير الكفاءة والاستدامة والسلامة في قطاع الموانئ العالمي.