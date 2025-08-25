موانئ دبي العالمية توسع حضورها الاستراتيجي في 11 سوقاً عالمياً

تواصل موانئ دبي العالمية ترسيخ دورها كمحور استراتيجي للتجارة العالمية من خلال خطة توسعية طموحة تشمل 11 سوقاً جديداً خلال عام 2025.

ويأتي هذا التوسع في إطار رؤية شاملة لتعزيز الربط بين الشرق والغرب وتوسيع الحضور في موانئ استراتيجية حول العالم، وسط توقعات بأن ترتفع الطاقة التشغيلية الإجمالية للمجموعة إلى 107.6 ملايين حاوية نمطية بحلول نهاية العام، مقارنة بـ102.2 مليون حاوية في نهاية 2024.

وتعمل المجموعة على تعزيز حضورها في أوروبا من خلال تطوير محطة لندن غيتواي في المملكة المتحدة، بإضافة قدرها 0.9 مليون حاوية. أما في أمريكا اللاتينية، فتشهد محطة بروسيريا في الإكوادور توسعة ترفع طاقتها بمقدار 0.4 مليون حاوية.

وفي القارة الآسيوية، تشمل التوسعات محطة صباح في ماليزيا بإضافة 0.2 مليون حاوية، إلى جانب محطة إيفياب في تركيا التي ستُضيف 0.2 مليون حاوية أيضاً، فضلاً عن ميناء سيدني في أستراليا الذي يدخل ضمن نطاق النمو.

وفي أفريقيا، تشمل التوسعات كلاً من ميناء دار السلام في تنزانيا إضافة إلى توسيع حضورها في الجزائر، حيث تسعى المجموعة إلى تعزيز قدراتها التشغيلية في أسواق القارة الواعدة.

كما يشمل التوسع ميناء موندرا في الهند ضمن استراتيجية دعم النمو في شبه القارة الهندية، إضافة إلى ميناء كاويدو في جمهورية الدومينيكان، الذي يعكس توجه المجموعة نحو تعزيز حضورها في منطقة الكاريبي.

وتتضمن التوسعات مشاريع جديدة في الصين ومانيلا، ما يعني إضافة 5.4 ملايين حاوية نمطية جديدة إلى الطاقة الاستيعابية لمحفظة المجموعة خلال عام 2025.

شبكة متكاملة

ويعكس هذا التوسع المتنوع جغرافياً رؤية موانئ دبي العالمية في بناء شبكة متكاملة تغطي أهم الممرات التجارية في العالم، وتدعم الربط بين الاقتصادات الناشئة والأسواق العالمية الكبرى.

وتشير المؤشرات التشغيلية إلى أن موانئ دبي العالمية تدخل عام 2025 بزخم قوي، حيث حققت في الربع الأول وحده نمواً بنسبة 7.5 % في إجمالي أحجام المناولة، ليصل إلى 22.296 مليون حاوية نمطية.

كما ارتفعت الأحجام الموحدة بنسبة 10.8 % إلى 13.547 مليون حاوية، ما يعكس ارتفاع الطلب العالمي على خدمات المناولة والعمليات اللوجستية المتكاملة.

وتؤكد المؤشرات أن المجموعة تعتمد على استراتيجية مرنة تمكّنها من رفع الطاقة الاستيعابية في المحطات الحالية، بناءً على معدلات الاستخدام واحتياجات العملاء الأمر الذي يمنحها قدرة إضافية على الاستجابة السريعة لتقلبات السوق، وتعزيز موقعها كمحور عالمي في سلاسل التوريد.

ومع هذا الزخم التوسعي، وتركيزها على الأسواق الناشئة والمواقع الحيوية، تثبت موانئ دبي العالمية أنها لاعب محوري في رسم خارطة التجارة العالمية الجديدة، مدعومة بمرونة تشغيلية وقدرة توسعية تتماشى مع نمو الطلب العالمي على الحلول اللوجستية المتكاملة.