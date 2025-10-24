«دي بي ورلد السخنة» تناول 24 % من التجارة المصرية 2025

وقال، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن ميناء السخنة يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق إنجاز جديد هذا العام، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم مناولته حاجز المليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً مع نهاية 2025، ما يعادل نحو 24% من إجمالي حركة الاستيراد والتصدير في مصر، مرتفعة من 21% في عام 2024، مؤكداً أن هذا النمو يعكس المكانة المتصاعدة للميناء كمركز محوري في حركة التجارة المصرية والإقليمية.

وأضاف محمد شهاب: «يعمل في «دي بي ورلد – مصر» أكثر من 1000 موظف بشكل مباشر، إلى جانب آلاف الوظائف غير المباشرة التي تدعمها الشركة عبر سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالميناء»، مشيراً إلى أن الشركة توظف في قطاع الخدمات اللوجستية نحو 600 موظف بشكل مباشر، فيما يشكل المواطنون المصريون أكثر من 98% من إجمالي كوادرنا العاملة في الميناء.

وأكد أن «دي بي ورلد – مصر» تسهم بشكل غير مباشر في توفير أكثر من 3000 وظيفة عبر وحدات أعمال الشركة المختلفة في مصر، دعماً للنمو الاقتصادي وتوطين الكفاءات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف محمد شهاب، بأن برامج الشركة التدريبية مثل برنامج «Grow» المخصص لتأهيل خريجي الجامعات أسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر القيادية في قطاع الخدمات اللوجستية، ومع افتتاح مجمع السخنة اللوجستي، نتوقع خلق مزيد من فرص العمل النوعية في مجالات إدارة المستودعات والمخزون والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، إلى جانب توسيع برامج التدريب وتنمية المهارات الرقمية.

وقال إن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تعد شريكاً استراتيجياً موثوقاً في مسيرة تعزيز نمو التجارة بجمهورية مصر العربية منذ عام 2008، حيث ضخت استثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار (4.77 مليارات درهم) لتوسعة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية، وتحديث منظومتها التشغيلية، ودمج ميناء السخنة في شبكة سلاسل التوريد العالمية الأوسع نطاقاً.

وأشار إلى أنه في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، ستشهد مصر افتتاح «مجمع السخنة اللوجستي الجديد»، الذي يعد نقلة نوعية ضمن منظومة «دي بي ورلد» المتكاملة في مصر، وركيزة أساسية لدعم قدراتها على تعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وقال إن تكلفة مجمع السخنة اللوجستي تصل إلى 312 مليون درهم ويمتد على مساحة 300 ألف متر مربع، في موقع استراتيجي ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيضم المجمع مستودعات جمركية وغير جمركية، وساحات لتخزين الحاويات، ومرافق للتخليص الجمركي، بالإضافة إلى خدمات قيمة مضافة مثل التغليف ووضع الملصقات والوسوم وإدارة المخزون.

ومن خلال تجميع وظائف لوجستية متعددة في منشأة واحدة، سيسهم المجمّع في تقليص زمن التوريد، وخفض التكاليف، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر.

وقال إن المجموعة أعلنت مؤخراً عن مشروع استراتيجي جديد لتطوير منشأة متقدمة للتخزين المبرد في مدينة السادس من أكتوبر بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 29 مليون دولار، استجابة للطلب المتنامي على خدمات سلاسل التبريد في السوق المصري، ودعماً لتوسع الأنشطة اللوجستية في قطاعات الأغذية والدواء والتصنيع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية «دي بي ورلد» لتعزيز قدرات البنية التحتية اللوجستية في مصر، وتمكين سلاسل الإمداد من العمل بكفاءة أعلى تواكب النمو في حركة التجارة المحلية والإقليمية.

وأوضح محمد شهاب أن رؤية المجموعة تتجاوز مجرد تطوير الميناء، لتشمل بناء منظومة لوجستية متكاملة ومستدامة، تشمل تشغيل الموانئ، والخدمات اللوجستية للطرف الثالث، بالإضافة إلى خدمات الشحن والتخليص الجمركي، بما يتيح تقديم حلول شاملة وآمنة وفعّالة لسلاسل التوريد.

وأكد أن هذه المبادرات تجسد التزام «دي بي ورلد» بدعم نمو التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة.

وعن مدى تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر على أعمال الشركة قال شهاب إن «دي بي ورلد – مصر» واصلت دعم حركة الاستيراد والتصدير في البلاد بكفاءة عالية، فيما أظهر القطاع قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة التحديات التي شهدها البحر الأحمر خلال الفترة الماضية.

ومع تعافي الاقتصاد المصري وتعزّز مقوماته، تمكّنت الشركة من تقديم حلول متكاملة وشاملة تنافسية لمتعامليها تغطي مختلف مراحل سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية، ما مكنها من الحفاظ على مستوى خدمة رفيع ومتواصل مع زيادة نسبة البضائع المتجهة من بلد المنشأ إلى المقصد لتشكل نحو 24% من إجمالي حركة الاستيراد والتصدير في مصر، مقارنة بنسبة 21% في العام السابق.