موانئ دبي العالمية تستثمر 2.5 مليار دولار في البنية التحتية اللوجستية 2025



تعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ضخّ استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار خلال 2025 لتوسيع شبكتها العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، من خلال إطلاق مشروعات بنية تحتية كبرى في الهند وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، استجابةً للطلب المتزايد على حلول سلاسل التوريد المتكاملة والمرنة.



وتمتد المشروعات الأربعة الكبرى عبر 4 قارات، لتعزيز القدرات الشاملة لدى مجموعة موانئ دبي العالمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة موانئها العالمية بشكل كبير، مما يُعزز دور الشركة الرئيسي في تمكين تدفق التجارة العالمية.

القدرات التنافسية

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تشهد التجارة العالمية تطورات متسارعة، وتأتي استثماراتنا القوية للمساهمة في رسم ملامح المستقبل. وعلى الرغم من الاضطرابات التي نشهدها على المدى المنظور، إلا أن التزامنا باستثمار 2.5 مليار دولار يعكس ثقتنا بنموّ التجارة على المدى البعيد، وعزمنا الراسخ على إنشاء البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية الترابط العالمي».



وأضاف: «تتميز حلول سلاسل التوريد التي نُقدمها بتنوّعها ونطاقها الواسع، بالتوازي مع تركيزنا المستمر على إنشاء مجموعة فريدة من الأصول والقدرات، تساعد متعاملينا في الحفاظ على قدراتهم التنافسية، وتدعم الاقتصادات المحلية، وتُمكّن الوصول إلى الأسواق العالمية».



محطة حاويات

وفي هذا الإطار، بدأت الأعمال الإنشائية في محطة حاويات جديدة بقيمة 510 ملايين دولار في تونا تيكرا بولاية غوجارات على الساحل الشمالي الغربي للهند، تضمّ رصيفاً بطول 1.1 كيلومتر، وتصل طاقتها الاستيعابية السنوية إلى 2.19 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وستربط هذه المحطة المناطق الداخلية الواسعة في الهند بالأسواق العالمية عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية، مما يُسهّل وصول الشركات الهندية إلى سلاسل التجارة العالمية بسرعة وكفاءة أكبر.

كما تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية تطوير ميناء أعماق جديد في بنانا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وستبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية لهذه المنشأة الواقعة على الساحل الأطلسي 450 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، ومن المقرر أن تسهم بتحقيق وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة للتجارة الوطنية، من خلال جذب المزيد من السفن الكبيرة القادمة مباشرة من آسيا وأوروبا، مما يعزز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.



ميناء نديان

وعلى الساحل الغربي لأفريقيا، تتواصل الأعمال الإنشائية في ميناء نديان الجديد في السنغال، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 1.2 مليون حاوية نمطية. ويتمّ ضخ استثمار أولي بقيمة 830 مليون دولار في هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي، الذي يُتوقع أن يدعم مسيرة التنمية في البلاد طوال القرن الحالي.

أما في ميناء «بوسورخا» في الإكوادور، فقد أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية مشروعًا لتوسعة الرصيف بقيمة 140 مليون دولار، لزيادة طوله الإجمالي إلى 700 متر، بما يتيح له استقبال سفينتين من فئة «باناماكس بوست» في آنٍ واحد.



لندن جيتواي

وأخيراً، تستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية مليار دولار في مركز لندن جيتواي اللوجستي، لبناء رصيفي شحن جديدين ومحطة سكك حديدية ثانية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسّع في توفير 400 فرصة عمل جديدة، ودعم دور المملكة المتحدة المتنامي كبوابة تجارية عالمية. وبحلول نهاية العقد الحالي، يتوقع أن يصبح الميناء أكبر محطة لمناولة الحاويات في البلاد.



شبكة متنامية

وتُجسّد الاستثمارات المخطط لها في 2025 استراتيجية موانئ دبي العالمية الرامية إلى إنشاء منصّة عالمية مترابطة فريدة من نوعها، تمتد من الموانئ والمحطات إلى الخدمات اللوجستية الداخلية والخدمات البحرية وخدمات التخزين والشحن والخدمات التقنية. وترتبط هذه المنصة بشبكة متنامية من مكاتب الشحن والتخليص، التي وصل عددها إلى أكثر من 240 مكتباً حول العالم، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لدى أصحاب البضائع.

وأضاف بن سليم: «يمنحنا نموذج أعمالنا المتكامل رؤية وتحكماً شاملين في مختلف مراحل سلسلة التوريد، مما يساعد شركاءنا على تقليل المخاطر والتكاليف. وليست هناك أي جهة أخرى تُوفر هذا المستوى من القدرات المتكاملة، ونحن فخورون بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمتعاملينا والمجتمعات التي نخدمها».