دي بي ورلد - مصر تنجز مناولة أكبر سفينة لنقل شوائب صهر المعادن

شهدت «دي بي ورلد - مصر» محطة بارزة في عمليات مناولة الشحنات السائبة، بعد نجاحها في مناولة أضخم سفينة لنقل شوائب صهر المعادن ترسو في ميناء مصري على الإطلاق، في سابقة هي الأولى من نوعها على هذا المستوى في مصر.

وسجلت السفينة «إم في كيبر»، بطولها الإجمالي البالغ 289 متراً، وحمولتها التي تصل إلى 152.150 طناً مترياً من شوائب صهر المعادن، رقماً قياسياً جديداً في العمليات التشغيلية لمحطة الحاويات.

وتندرج هذه الشحنة ضمن اتفاقية تجارية أوسع نطاقاً، ستمكن المحطة من مناولة حمولة إجمالية تقارب 300.000 طن، وهي زيادة كبيرة مقارنة بأحجام الشحنات السابقة.

وقال محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد – مصر»: «يجسد هذا الحجم القياسي لحمولة السفينة الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها «دي بي ورلد – مصر»، كمركز لوجستي وتجاري رائد للشركات المحلية والدولية».