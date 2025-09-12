تخريج 15 إماراتياً من برامج قيادية لموانئ دبي العالمية و«شنايدر إلكتريك»

وقدم برنامج رواد مستقبل الاستدامة للطلاب الجامعيين الإماراتيين تجربة تعليمية هجينة لمدة خمسة أشهر، شملت موضوعات «خفض الكربون»، و«إدارة الطاقة»، و«أساسيات الذكاء الاصطناعي».
وشارك الطلاب في جلسات افتراضية أدارها خبراء من «شنايدر إلكتريك»، وبالإضافة إلى تدريب عملي داخلي لمدة شهر في «دي بي ورلد» و«شنايدر إلكتريك»، ما زودهم بمهارات عملية تؤهلهم لمهن المستقبل في مجالي «التكنولوجيا» و«الاستدامة».
وفي الوقت نفسه، أتاح البرنامج تبادل الخبرات لستة موظفين من شنايدر إلكتريك و«دي بي ورلد»، عن طريق الانخراط في مقري عمل الجهتين، وذلك لمدة أسبوعين، متضمناً الإرشاد المهني من قادة القطاع، والزيارات الميدانية، والمشاريع العملية.
وقد عزز البرنامج تبادل المعارف، وتقوية التعاون بين المؤسستين، وتطوير قدرات المشاركين في اتخاذ القرارات المبنية على الاستدامة، وتبني نماذج أعمال مبتكرة.
ويعد الاستثمار في الكوادر البشرية الأفراد محور استراتيجيتنا للاستدامة، ومع وجود أكثر من نصف سكان دولة الإمارات دون سن الثلاثين، فإنها واحدة من مجموعات المواهب الأصغر سناً في العالم والمستعدة لقيادة التحول نحو تجارة وسلاسل توريد أكثر استدامة».