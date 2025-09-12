تخريج 15 إماراتياً من برامج قيادية لموانئ دبي العالمية و«شنايدر إلكتريك»

تخرج 15 شاباً إماراتياً من برامج قيادية أطلقتها شركة شنايدر إلكتريك ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد». وتم تنظيم حفل، أمس، لتكريم الخريجين. وتعكس هذه المبادرة التزام الشركتين بتنمية المواهب الإماراتية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل المستقبلي.

وتضمن حفل التخريج، الذي استضافه مكتب شنايدر إلكتريك الجديد في دبي «ذا نيست»، تكريم 9 طلاب جامعيين من برنامج «رواد مستقبل الاستدامة» و6 موظفين متميزين من «برنامج تبادل الخبرات».

وقدم برنامج رواد مستقبل الاستدامة للطلاب الجامعيين الإماراتيين تجربة تعليمية هجينة لمدة خمسة أشهر، شملت موضوعات «خفض الكربون»، و«إدارة الطاقة»، و«أساسيات الذكاء الاصطناعي».

وشارك الطلاب في جلسات افتراضية أدارها خبراء من «شنايدر إلكتريك»، وبالإضافة إلى تدريب عملي داخلي لمدة شهر في «دي بي ورلد» و«شنايدر إلكتريك»، ما زودهم بمهارات عملية تؤهلهم لمهن المستقبل في مجالي «التكنولوجيا» و«الاستدامة».

وفي الوقت نفسه، أتاح البرنامج تبادل الخبرات لستة موظفين من شنايدر إلكتريك و«دي بي ورلد»، عن طريق الانخراط في مقري عمل الجهتين، وذلك لمدة أسبوعين، متضمناً الإرشاد المهني من قادة القطاع، والزيارات الميدانية، والمشاريع العملية.

وقد عزز البرنامج تبادل المعارف، وتقوية التعاون بين المؤسستين، وتطوير قدرات المشاركين في اتخاذ القرارات المبنية على الاستدامة، وتبني نماذج أعمال مبتكرة.

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «تُجسد هذه البرامج ما يمكن تحقيقه عندما يلتقي طموح المواهب الإماراتية الشابة مع شراكات قوية.

ويعد الاستثمار في الكوادر البشرية الأفراد محور استراتيجيتنا للاستدامة، ومع وجود أكثر من نصف سكان دولة الإمارات دون سن الثلاثين، فإنها واحدة من مجموعات المواهب الأصغر سناً في العالم والمستعدة لقيادة التحول نحو تجارة وسلاسل توريد أكثر استدامة».

وقالت أمل الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج: «هذه محطة مهمة تجسد التزامنا المشترك بتعزيز الاستدامة والتفوق التكنولوجي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى رعاية المواهب الوطنية وتعزيز كفاءاتها في المجالات الحيوية التي تركز على المستقبل. هؤلاء الشباب سيتولون دورهم المستحق في قيادة اقتصاد الابتكار في الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات الرائدة في مجالي الاستدامة والتكنولوجيا».