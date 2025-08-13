غيث الغيث بقائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 قيادي للسفر والسياحة

ويُكرّم هذا التصنيف السنوي القادة الذين أحدثت رؤيتهم الاستراتيجية وإنجازاتهم تأثيراً كبيراً في هذا القطاع، استناداً إلى نمو أعمالهم الملموس، والابتكار، وتأثيرهم القيادي، وقدرتهم على مواكبة التغيرات في ظروف السوق.

تحت قيادة الغيث، حققت فلاي دبي أعلى نتائج مالية لها على الإطلاق في عام 2024، وواصلت توسيع شبكتها وأسطولها المتنامي، واستثمرت بشكل كبير في تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.

ومن أبرز الإنجازات افتتاح مركز تدريب الطيران الجديد، بالإضافة إلى إطلاق منطقة مخصصة لتسجيل الوصول وصالة مخصصة لدرجة رجال الأعمال في المبنى 2 بمطار دبي الدولي.

وتعزز هذه التطورات التزام فلاي دبي بالابتكار وتعزيز قدراتها الداخلية، ما يدعم مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطيران.