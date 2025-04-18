أحمد بن سعيد: «دبي للطيران» يعزز دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض دبي للطيران، الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لمعرض دبي للطيران 2025، لاستعراض الاستعدادات والتحضيرات الجارية لانطلاق فعاليات الدورة الـ19 من المعرض، المقرر تنظيمه من 17 إلى 21 نوفمبر 2025.

وأكد سموه خلال الاجتماع أن معرض دبي للطيران يعد منصة استراتيجية تبرز ريادة دولة الإمارات في قطاعي الطيران والفضاء، كما يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في الصناعات الحيوية ضمن القطاعين.

وقال سموه: «إن استضافة هذا الحدث العالمي، بدعم من القيادة الرشيدة ومشاركة شركائنا الاستراتيجيين، تعزز من مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة». وأضاف سموه: «نفخر بما تحقق في الدورات السابقة من نجاحات، ونتطلع إلى أن تشكل دورة هذا العام نقلة نوعية جديدة تجسد طموحاتنا المستقبلية».

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم المستجدات فيما يتعلق بالترتيبات والإجراءات التنظيمية للمعرض، حيث نوه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بمستوى الاستعدادات الجارية، موجهاً الشكر إلى جميع الجهات المعنية على جهودها المتواصلة في ترسيخ مكانة المعرض، كونه من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الطيران على مستوى العالم.

وشهدت دورة 2023 من المعرض الإعلان عن صفقات تجاوزت قيمتها 101 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 1,400 جهة عارضة من 148 دولة، بينما استقطبت أكثر من 135 ألف زائر، ما يعكس مكانة المعرض بوصفه حدثاً محورياً لقطاع الطيران العالمي.