أحمد بن سعيد يتصدر قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة 2025

دبي- البيان

تصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تصنيف قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة لعام 2025، للعام الرابع على التوالي، لمجلة «فوربس»، وارتفعت إيرادات المجموعة 6 % خلال العام المالي 2024/ 2025، لتبلغ 39.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة أصولها 49.7 مليار دولار. وحلّ في المركز الثاني فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، يليه في المركز الثالث بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

وسلط التصنيف الضوء على 101 شخصية قيادية، تدير أبرز المشاريع في مجالات الضيافة، والوجهات السياحية، وسلاسل الفنادق، والمطارات، وشركات الطيران، وخدمات السفر، والمبادرات السياحية المبتكرة، فيما يواصل قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط، ترسيخ مكانته بين الوجهات العالمية الأكثر ديناميكية، مدفوعاً باستثمارات قياسية، ورؤى حكومية طموحة.



وأعدّت فوربس الشرق الأوسط التصنيف، بعد تقييم قادة القطاعين العام والخاص، استناداً إلى حجم أعمال شركاتهم، بما يشمل الإيرادات، وقيم الأصول، وعدد الفنادق والغرف، وأعداد الزوار. كما اعتمد التقييم على مدى خبراتهم المهنية، وإنجازاتهم، وتأثيرهم العام في المشهد السياحي في المنطقة.

ويشمل التصنيف القادة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويمثل القادة المُصنفون ضمن قائمة العام، 10 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تتصدر الإمارات التصنيف بـ 49 قائداً مقيماً على أرضها، تليها السعودية بـ 24، ثم مصر بـ 7، وسلطنة عُمان بـ 5. كذلك ظهرت الأردن والمغرب عبر 4 مشاركات لكل منهما، ثم قطر والبحرين بـ 3 مشاركات لكل منهما، والكويت وتونس بمشاركة واحدة فقط لكل منهما، عبر الخطوط الجوية الكويتية، والديوان الوطني التونسي للسياحة. أما على صعيد الجنسيات، فيبرز 15 إماراتياً، و14 سعودياً، و9 بريطانيين، لتشكل 3 جنسيات النسبة الأكبر من القائمة.



فيما يسهم قادة السياحة في مختلف أنحاء المنطقة، في تدشين مرحلة جديدة من الإنجازات التاريخية. ففي يونيو 2025، قاد بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، الشركة نحو إنجاز غير مسبوق، بطرح عام أولي في السوق الرئيسة لتداول السعودية، بلغت قيمته 1.1 مليار دولار، لتصبح بذلك أول شركة طيران مدرجة في تداول السعودية. وفي أبريل 2024، أطلق فرناندو إروا الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه «ريال مدريد ورلد»، وهو أول منتزه ترفيهي في العالم باسم نادي ريال مدريد.

أما في مايو 2025، فكشف محمد عبد الله الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، عن تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس بأبوظبي، ليعد الأول من نوعه في المنطقة، والسابع عالمياً. وفي المغرب، أشرفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على إنشاء أول بنك للمشاريع السياحية في المغرب، يضم أكثر من 200 مشروع جاهز للاستثمار.



أقوى 10 قادة للسياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2025



1- الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الشركة: طيران الإمارات ومجموعة الإمارات

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات

2- فهد حميد الدين

الرئيس التنفيذي

الشركة: الهيئة السعودية للسياحة

الجنسية: سعودي

مكان الإقامة: السعودية

3- بدر محمد المير

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة الخطوط الجوية القطرية

الجنسية: قطري

مكان الإقامة: قطر

4- صالح محمد الجزيري

مدير عام السياحة

الشركة: دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات

5- فاطمة الزهراء عمور

رئيسة مجلس الإدارة

الشركة: المكتب الوطني المغربي للسياحة

الشركة المغربية للهندسة السياحية

الجنسية: مغربية

مكان الإقامة: المغرب

6- رائد بن حسن الإدريسي

الرئيس التنفيذي

الشركة: مطارات القابضة

الجنسية: سعودي

مكان الإقامة: السعودية

7- هشام القاسم

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة وصل

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات

8- حميد مطر الظاهري

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة أدنيك

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات

9- محمد عبد الله الزعابي

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: ميرال

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات

10- بول غريفيث

الرئيس التنفيذي

الشركة: مطارات دبي

الجنسية: بريطاني

مكان الإقامة: الإمارات