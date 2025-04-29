فلاي دبي أفضل ناقلة لرحلات الربط في الشرق الأوسط

حصدت فلاي دبي جائزة "أفضل شركة طيران لرحلات الربط في الشرق الأوسط" للمرة الثانية على التوالي خلال حفل توزيع جوائز بيزنس ترافلر الشرق الأوسط 2025.

وقد تسلم الجائزة محمد حارب المهيري، رئيس تقنية المعلومات وسلسلة التوريد في فلاي دبي ومحمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في فلاي دبي نيابة عن الناقلة خلال الحفل الذي أقيم في دبي بحضور كبار الشخصيات وصناع القرار في قطاعي الطيران والسفر.

وتعكس هذه الجوائز، التي يتم التصويت من قبل الجمهور وقراء المجلة، مكانة دبي الراسخة في قطاع الطيران. كما تبرز نموذج أعمال الناقلة المرن وإلتزامها المستمر بتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز فرص التجارة والسياحة وتوفير تجربة سفر سلسة ومتكاملة للمسافرين.

وتعليقاً على هذه الجوائز، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: "نعتز بالحصول على هذا التكريم خلال جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط وهو ما يعكس استراتيجية أعمالنا ونموذجنا التشغيلي. إن هذا الإنجاز يعزز من تطورنا وإلتزامنا في توسيع شبكتنا وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد، والعمل على فتح أسواق جديدة وتوفير خيارات سفر أكثر لمسافرينا في المنطقة وخارجها."

وتستثمر الناقلة بكثافة في تعزيز تجربة العملاء حيث كشفت مؤخرا عن مكاتبها الجديدة الخاصة بإنجاز إجراءات السفر وصالة درجة الأعمال الجديدة في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي. كما أنها تنفذ برنامجاً لتجديد المقصورات الدخلية لطائراتها وتعزيز تجربة العملاء في مختلف مراحل الرحلة سواء على الأرض أو في الأجواء

تستعد فلاي دبي لبدء تشغيل رحلاتها الصيفية الموسمية من يونيو وحتى سبتمبر، مع أحدث وجهتين العلمين في مصر وأنطاليا في تركيا لتنضم إلى جدول الرحلات الصيفية بالإضافة إلى وجهات العطلات الشهيرة مثل وبودروم و دوبروفنيك و ميكونوس و سانتوريني.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد إلتزام فلاي دبي بنمو وجهاتنا التي تغطي 132 وجهة في 55 دولة حول العالم، وتعزيز الربط الجوي للأسواق غير المخدومة، وتقديم تجربة سفر موثوقة وفاعلة. وتشغل الناقلة اليوم أسطول حديث وفاعل يتألف من 89 طائرة من طراز بوينغ 737.