مجموعة الإمارات تطلق حملة عالمية للتوظيف ضمن مرحلة جديدة من مسيرتها للنمو

وتستهدف المجموعة خلال السنة المالية الحالية ضم 17300 موظف، وذلك عبر 350 وظيفة متنوعة.
وتبحث المجموعة عن مئات المرشحين في بعض الوظائف مثل أفراد أطقم الطائرات، الطيارين، المهندسين، فرق المبيعات والتسويق، خدمة العملاء، المناولة الأرضية، التموين، تقنية المعلومات، الموارد البشرية، والمالية.
وتسعى دناتا إلى ضم أكثر من 4000 متخصص في خدمات الشحن والتموين والمناولة الأرضية.
نحن نبحث عن مواهب عالمية لدعم طموحاتنا الكبيرة، وإعادة صياغة مستقبل الطيران، ومواصلة التزامنا بثقافة الابتكار والتميز، حيث تعد هذه الفرصة استثنائية للمرشحين للعب دور فاعل في مستقبل المجموعة واستراتيجيتها وقصة نجاحها».
وستشمل الفعاليات أيضاً أياماً مفتوحة في دبي لاستقطاب الطلبة والخريجين المواطنين.
وتمثل هذه الفعاليات فرصة قيمة للراغبين بالانضمام إلى المجموعة للقاء خبراء التوظيف، والتفاعل مع الموظفين الحاليين والتعرف على تجاربهم الناجحة.
وفي السنة المالية الماضية وحدها، تلقت المجموعة أكثر من 3.7 ملايين طلب توظيف لمختلف العلامات التجارية والأقسام، مدفوعة بقوة علامتها التجارية، ومكانتها العالمية، واستراتيجيتها المرتكزة على الموظف، ورواتبها المعفاة من الضرائب، ومزاياها الرفيعة، وبرامجها المتميزة في التدريب والتطوير والتقدير.
ويستقطب سوق العمل في دبي الكفاءات من مختلف أنحاء العالم لما تتمتع به من أمان واستقرار، وفرص اقتصادية، ومنظومات تقنية متقدمة، وسياسات تستشرف المستقبل، إلى جانب نمط حياة نابض بالحيوية.
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