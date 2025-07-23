مجموعة الإمارات تطلق حملة عالمية للتوظيف ضمن مرحلة جديدة من مسيرتها للنمو

أطلقت مجموعة الإمارات حملة عالمية لاستقطاب وتوظيف المواهب، ضمن مرحلة جديدة من مسيرتها للنمو.

وتستهدف المجموعة خلال السنة المالية الحالية ضم 17300 موظف، وذلك عبر 350 وظيفة متنوعة.

وتغطي هذه الوظائف مختلف مجالات العمل في كل من طيران الإمارات، ودناتا.

وتبحث المجموعة عن مئات المرشحين في بعض الوظائف مثل أفراد أطقم الطائرات، الطيارين، المهندسين، فرق المبيعات والتسويق، خدمة العملاء، المناولة الأرضية، التموين، تقنية المعلومات، الموارد البشرية، والمالية.

وتسعى دناتا إلى ضم أكثر من 4000 متخصص في خدمات الشحن والتموين والمناولة الأرضية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «ترتكز استراتيجية مجموعة الإمارات في مجال الموارد البشرية على مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وعلى خططنا الطموحة للنمو والتوسع.

نحن نبحث عن مواهب عالمية لدعم طموحاتنا الكبيرة، وإعادة صياغة مستقبل الطيران، ومواصلة التزامنا بثقافة الابتكار والتميز، حيث تعد هذه الفرصة استثنائية للمرشحين للعب دور فاعل في مستقبل المجموعة واستراتيجيتها وقصة نجاحها».

وستنظم المجموعة خلال العام الجاري أكثر من 2100 فعالية توظيف وأيام مفتوحة في 150 مدينة حول العالم، لاستقطاب أفضل الطيارين، وخبراء تقنية المعلومات، والمهندسين، وأفراد أطقم الطائرات.

وستشمل الفعاليات أيضاً أياماً مفتوحة في دبي لاستقطاب الطلبة والخريجين المواطنين.

وتمثل هذه الفعاليات فرصة قيمة للراغبين بالانضمام إلى المجموعة للقاء خبراء التوظيف، والتفاعل مع الموظفين الحاليين والتعرف على تجاربهم الناجحة.

ومنذ عام 2022، ضمت المجموعة أكثر من 41 ألف موظف، منهم نحو 27 ألفاً في وظائف تشغيلية، ليصل إجمالي عدد موظفيها اليوم إلى نحو 121 ألف موظف.

وتعد مجموعة الإمارات أحد أبرز الجهات الجاذبة للمواهب، ومن أفضل أصحاب العمل على مستوى دولة الإمارات والعالم.

وفي السنة المالية الماضية وحدها، تلقت المجموعة أكثر من 3.7 ملايين طلب توظيف لمختلف العلامات التجارية والأقسام، مدفوعة بقوة علامتها التجارية، ومكانتها العالمية، واستراتيجيتها المرتكزة على الموظف، ورواتبها المعفاة من الضرائب، ومزاياها الرفيعة، وبرامجها المتميزة في التدريب والتطوير والتقدير.

ويستقطب سوق العمل في دبي الكفاءات من مختلف أنحاء العالم لما تتمتع به من أمان واستقرار، وفرص اقتصادية، ومنظومات تقنية متقدمة، وسياسات تستشرف المستقبل، إلى جانب نمط حياة نابض بالحيوية.

أما المزايا التي يحصل عليها موظفو المجموعة في دبي فتشمل أهلية الحصول على أرباح سنوية، وتغطية تأمينية طبية وتأمين على الحياة، ومجموعة من مزايا السفر تشمل تذاكر سنوية وتذاكر مرتبطة بمدة الخدمة، وأخرى بأسعار تفضيلية للموظف وأسرته وأصدقائه، بالإضافة إلى أسعار تفضيلية على خدمات الشحن، وبطاقات عضوية تتيح خصومات في مئات من متاجر التجزئة والمطاعم ومرافق الترفيه.

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