أحمد بن سعيد: مجموعة الإمارات الأكثر ربحية في قطاع الطيران العالمي

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن مجموعة الإمارات سجلت نتائج قياسية غير مسبوقة خلال السنة المالية 2024–2025، لتصبح المجموعة الأكثر ربحية في قطاع الطيران العالمي، مؤكداً سموه أن هذا الإنجاز هو ثمرة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أرست أسس التميز والتفوق في قطاع الطيران، وجعلت من دبي حاضنةً لأبرز الكيانات العالمية في هذا المجال.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "سجّلت مجموعة الإمارات نتائج قياسية غير مسبوقة خلال السنة المالية 2024–2025، لتصبح المجموعة الأكثر ربحية في قطاع الطيران العالمي".

وأكد سموه أن: "هذا الإنجاز هو ثمرة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أرست أسس التميز والتفوق في قطاع الطيران، وجعلت من دبي حاضنةً لأبرز الكيانات العالمية في هذا المجال".

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "يتوّج هذا الأداء جهود موظفي المجموعة ومساهماتهم الفاعلة في دفع مسيرة النمو، ويعكس في الوقت ذاته متانة الاستراتيجية طويلة الأمد للمجموعة، والتي ترتكز على رؤية طموحة، وتُنفذ بتخطيط محكم وتكامل مؤسسي، مدعومة بثقة عملائنا وشركائنا، وبتفاني موظفينا، وبالدعم المتواصل من مجتمع دبي".

واختتم سموه : "وفيما نتطلع إلى المستقبل، تواصل مجموعة الإمارات التزامها بتحقيق نمو مستدام، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي مرموق في صناعة الطيران، ومحرك رئيسي للتقدّم الاقتصادي العالمي".