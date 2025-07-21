طيران الإمارات تطرح مجموعة أمتعة معاد تدويرها من طائراتها

بعد النجاح الكبير الذي حققته مجموعة "Aircrafted by Emirates" عند إطلاقها في عام 2023، تعود طيران الإمارات لتقدم مجموعة ثانية محدودة الإصدار من الحقائب والأمتعة المصنوعة يدوياً من مواد معاد تدويرها من طائراتها التي خضعت لبرنامج تحديث الأسطول.

المجموعة الجديدة متاحة الآن للشراء عبر المتجر الرسمي لطيران الإمارات، وتضم 167 قطعة فريدة من نوعها يُتوقع أن تنفد خلال أيام قليلة. وكما في المجموعة السابقة التي جمعت أكثر من 17 ألف دولار، سيتم التبرع بمعظم العائدات لدعم الأطفال المحتاجين عبر مؤسسة طيران الإمارات الخيرية.

تتيح هذه المجموعة فرصة اقتناء قطعة فريدة تشمل 3 تصاميم جديدة من حقائب السفر وهي القطع الأكثر طلباً من المجموعة الأولى، بالإضافة إلى تصميمين عصريين من حقائب الظهر، وحقيبتين نسائيتين، إحداهما مصنوعة من فرو مقعد القبطان في طائرات طيران الإمارات. وتتراوح أسعار هذه القطع اليدوية بين 80 و350 دولاراً.

تم جمع المواد المستخدمة من طائرات الإيرباص A380 الأيقونية، ومن طائرات البوينج 777. ومن أصل 63 طائرة خضعت للتحديث حتى الآن، تم إعادة تدوير أكثر من 30 ألف كيلوجرام من المواد لاستخدامها في صناعة هذه الحقائب. وتشمل المواد المستخدمة مساند الرأس المصنوعة من الألمنيوم، والجلد الأصلي من مقاعد الدرجتين الأولى والأعمال، والصالون الجوي على طائرة A380، ويتم غسل جميع الأقمشة في مرافق متخصصة، ثم تُنظف يدوياً، وتُعالج بالزيوت الخاصة بالجلد وتُعقم بالكامل قبل أن تُخاط لتصبح قطعاً فريدة. كما تُضاف بطانة جديدة وسحّابات عملية، وتتميز بعض الحقائب باستخدام أحزمة أمان فعلية من مقاعد الطائرة كأشرطة لتسهيل حملها.

وقد صُممت جميع القطع وتمت خياطتها يدوياً من قبل خيّاطي طيران الإمارات في ورشة مخصصة داخل مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي. ويضم الفريق 14 خياطاً، وتتمثل مهمتهم الأساسية في إصلاح الديكورات الداخلية لأسطول طائرات طيران الإمارات. وبفضل نجاح مجموعتي "Aircrafted by Emirates" و"Aircrafted KIDS"، بات هناك فريق مخصص بدوام كامل للعمل على هذه المبادرة.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت أكبر مشروع تحديث معروف لأسطول طائرات تجارية في أغسطس 2022، ضمن استثمار بمليارات الدولارات بهدف الارتقاء بتجربة العملاء. ويهدف المشروع إلى تحديث المقصورات الداخلية لـ219 طائرة من طراز A380 وبوينج 777، وهما من أكبر طرازات الطائرات التجارية قيد التشغيل حالياً. ويُدار المشروع بالكامل من قبل مركز طيران الإمارات الهندسي، وسيتضمن تركيب نحو 4000 مقعد جديد في الدرجة السياحية الممتازة، وتجديد 728 جناحاً في الدرجة الأولى، وتحديث أكثر من 5000 مقعد في درجة الأعمال إلى تصاميم جديدة وعصرية عند اكتمال المشروع.