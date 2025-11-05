الأسهم المحلية تتحرك عرضياً.. والسيولة 1.75 مليار درهم

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة 1.75 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و546.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 419.6 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 33.9 ألف صفقة.

وذلك بالتزامن مع تحرك الأسواق بشكل عرضي في انتظار محفزات جديدة، خلال الفترة المقبلة. وبلغت رسملة الأسهم المحلية 4.141 تريليونات درهم بختام تداولات، أمس، موزعة بواقع 3.103 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.038 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 164.45 مليون درهم، مرتفعاً 0.36% عند 14 درهماً، تلاه «دو» بـ56.3 مليون درهم صاعداً 1.16%، ليغلق عند 9.92 دراهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6012.73 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.10%.

وقفز سهم «اكتتاب القابضة» بالحد الأقصى للجلسة الثانية بنسبة 14.8 % على التوالي عند 0.388 درهم، ليقود ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم المزايا القابضة 8.2%.

وأجيليتي للمخازن 5.1%، وجي إف إتش المالية 4.3%، فيما انخفضت أسهم دبي للتأمين 8.8%، وشعاع كابيتال 4.2%، والإمارات دبي الوطني 2.65%، والإثمار القابضة 2.4%.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 5.1 ملايين درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 298.35 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 292.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام « فادجي » بنسبة 0.34% عند 10057.55 نقطة. وتصدر «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 257.2 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 193.64 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 94.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الدار العقارية 3.1%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.96%، و«سبيس42» بنسبة 2.8%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 2.74%، في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 9.9%، وحياة للتأمين 8.2%، والبنك التجاري الدولي 4.05%، وبنك الشارقة 3.8%.

الأسواق العربية

وخيم الحذر على أغلب البورصات العربية، التي شهدت تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.74%، والكويتي 0.14%، ومسقط 1.04%، والبحرين 0.04%، فيما أغلقت بورصة قطر مستقرة عند نفس المستوى، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر 1.15%.

السعودية

وتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي « تاسي » 0.74%، ليغلق عند 11398 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى في شهر، وبتداولات بلغت 5.4 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، وأكوا باور، ومعادن، وعلم، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، وجبل عمر، ودار الأركان، ومكة، وسابك للمغذيات، وكابلات الرياض بنسب بين 1 و4%. في المقابل ارتفع سهم أرامكو بنسبة 1% عند 25.76 ريالاً، وصعد سهم إس تي سي بأكثر من 1%.

مصر

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية ، إذ ارتفع كل من المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.15%، مسجلاً 39065 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% عند مستوى 4053 نقطة.

كما قفز مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.3% إلى مستوى 4349 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.27% إلى 12196 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.44% عند 16061 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.806 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 15.4 مليون جنيه، و158.8 مليون ورقة على التوالي، فيما قصد المصريون الشراء بصافي قيمة بلغت 174.2 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6.8 مليارات جنيه، والكمية 1.5 مليار ورقة منفذة على 146 ألف عملية.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بشكل طفيف بدعم من شراء محدود في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.08% إلى 3325.71 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 10.4 ملايين دينار، مقارنة مع 9.6 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.12 % إلى 34.44 ديناراً، وسهم مصفاة البترول 0.91 في المئة إلى 5.53 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 1.28 % إلى 22.9 ديناراً، فيما تراجع سهم البنك الأردني الكويتي 1.22 % إلى 3.24 دنانير.