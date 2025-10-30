أرباح سوق دبي المالي تقفز 212% في 9 أشهر إلى 930.8 مليون درهم

أعلن سوق دبي المالي عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 930.8 مليون درهم، بزيادة نسبتها 212% مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2024. وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للسوق بنسبة 138% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.1 مليار درهم، في انعكاس لاستمرار نشاط التداول القوي والتوسّع في منظومة أسواق رأس المال في دبي.

وارتفع مؤشر السوق بنسبة 13.2% ليغلق تعاملاته عند مستوى 5,839.64 نقطة، ما يعكس الزخم المتواصل وثقة المستثمرين الراسخة. كما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة 995 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9.7% منذ نهاية عام 2024، في حين يواصل سوق دبي المالي استقطاب مُصدرين ومستثمرين جدد من قطاعات متنوعة.

وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يعكس أداء سوق دبي المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 قوة وزخم أسواق رأس المال في دبي، إلى جانب الثقة المتنامية من المستثمرين الدوليين. ويؤكد النمو المستمر في نشاط التداول والقيمة السوقية للشركات المدرجة نجاح استراتيجية السوق الرامية إلى زيادة مستويات السيولة وجذب المزيد من المشاركة العالمية وتعزيز سهولة الوصول إلى السوق. وفي حين تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، يؤكد السوق التزامه بتعزيز الابتكار والشفافية والنمو المستدام، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.»

أبرز النتائج المالية

سجّل سوق دبي المالي أداءً مالياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في انعكاس مباشر للزخم المستمر في نشاط التداول وثقة المستثمرين الراسخة.

بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 1.1 مليار درهم، مقارنةً مع 460.3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة بنسبتها 138 %.

ساهم الدخل التشغيلي بنحو 409.7 مليون درهم، فيما بلغت عوائد الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى 216.5 مليون درهم، هذا بالإضافة الى دخل من بيع عقار استثماري بلغ 467.2 مليون درهم مدعومةً بالأداء القوي للسوق والإدارة المالية الحكيمة.

بلغت المصاريف الإجمالية (باستثناء الضرائب) 162.6 مليون درهم، مقارنة مع 161.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يبرهن على استمرار الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية للسوق.

ارتفع صافي الربح قبل الضريبة إلى 930.8 مليون درهم، مقارنة مع 298.7 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

نشاط تداول قوي وأداء متميز للسوق

حافظ سوق دبي المالي على أدائه المتميز والنمو القوي في نشاط التداول منذ بداية عام 2025، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول 709 ملايين درهم، بزيادة نسبتها 83% مقارنة مع 387 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 82% لتصل إلى 133 مليار درهم، في حين ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 48% ليصل إلى 13,600 صفقة.

وتعكس هذه النتائج مستويات السيولة القوية، وتنامي مشاركة المستثمرين من شريحة المؤسسات والمستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال في دبي، لما تقدمه الإمارة من أسس اقتصادية وإمكانات قوية بجانب توسع قاعدة المستثمرين الدوليين.

مشاركة المستثمرين وتوسّع قاعدة السوق

واصل سوق دبي المالي جذب مزيد من المستثمرين خلال العام، حيث استقبل حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 82,742 مستثمراً جديداً، شكّل الأجانب 84% منهم، لتتجاوز القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.2 مليون مستثمر. واستحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 51% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت مساهمة المستثمرين من شريحة المؤسسات 70%، ما يؤكد جاذبية السوق كمركز عالمي لرؤوس الأموال. واستقرت ملكية المستثمرين الأجانب عند 20% من إجمالي القيمة السوقية، في مؤشر على استمرار الثقة في أسواق دبي.

تطورات السوق ونشاط الإدراجاتشهد السوق إنجاز الطرح العام الثانوي لأسهم شركة «دو» الذي شكل أول طرح عام ثانوي مُسوّق بالكامل لأسهم شركة مدرجة في دولة الإمارات، وحظي بإقبال لافت من المستثمرين، مدفوعاً بمشاركة واسعة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على المستويين المحلي والدولي، ما عزّز مستويات السيولة ورسّخ جاذبية أسواق رأس المال في دبي.

من جهة أخرى، يؤكد الطرح العام الأولي لشركة «أليك القابضة» في سبتمبر 2025 والذي شهد اقبالاً واسعاً عن استمرار تنوّع القطاعات المشاركة في السوق. ويعكس تزايد عدد الشركات التي تستعد للإدراج والدور المحوري الذي يؤديه سوق دبي المالي لتعزيز التنوع، وترسيخ مكانته كمركز متطور لإدراج الشركات من مختلف القطاعات. وتشكل هذه التطورات دليلاً على جهود السوق المستمرة لتنويع منتجاته الاستثمارية، وتوسيع نطاق الوصول إلى رؤوس الأموال، ودعم منظومة متكاملة تربط بين الجهات المصدرة والمستثمرين.

تنوّع القطاعات

بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 995 مليار درهم، في دليل واضح على تنوع القطاعات، حيث استحوذ القطاع المالي على نحو 42% من إجمالي القيمة السوقية، تلاه القطاع العقاري بنسبة 19%، ثم قطاع المرافق بنسبة 16%، والصناعات بنسبة 12%، في حين شكّل قطاع الاتصالات نحو 4%، وساهمت السلع الاستهلاكية الأساسية والقطاعات الأخرى في النسبة المتبقية.

وتؤكد هذه النسب التنوع الاقتصادي في إمارة دبي، والجهود الاستراتيجية لسوق دبي المالي في استقطاب إدراجات جديدة من القطاعات الواعدة وسريعة النمو، بما ينسجم مع رؤية الإمارة لتطوير السوق وزيادة تنوعه وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يعكس الأداء القوي الذي سجّله سوق دبي المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تقدّمنا الثابت نحو تنفيذ أولويات السوق الاستراتيجية، وفي مقدمتها زيادة السيولة، وتوسيع قاعدة المشاركين، وتعزيز سهولة الوصول إلى السوق للمستثمرين المحليين والدوليين. ويؤكد الإقبال الملحوظ من المستثمرين واستمرار زخم الطروحات العامة الثقة المتنامية في أسواق رأس المال في دبي، وقوة سوق دبي المالي كمركز مفضل للإدراج واستقطاب رؤوس الأموال. ونلتزم في المرحلة القادمة بمواصلة دفع مسيرة التحوّل الرقمي، وتوسيع محفظة المنتجات الاستثمارية، وتعزيز الابتكار بما يدعم النمو المستدام، وترسيخ مكانة سوق دبي المالي كأحد أبرز أسواق رأس المال الرائدة في المنطقة.»