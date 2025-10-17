تباين مؤشرات الأسهم في الإمارات.. والسيولة 2.3 مليار درهم

حققت أسواق المال المحلية مستوى عالياً من السيولة بنحو 2.3 مليار درهم، في جلسات الخميس، التي شهدت إتمام 31.8 ألف صفقة تداول، وسط نشاط ملحوظ لأسهم قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة والطاقة.

وتباينت مؤشرات الأسهم المحلية في إغلاقات أمس، حيث تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 6029 نقطة بتقلص طفيف 0.16% فيما شهد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً بنسبة 0.2% إلى مستوى 10144 نقطة.

وتجاوزت حصة سوق دبي المالي 35% من إجمالي السيولة بقيمة ناهزت 811.7 مليون درهم، وعبر حوالي 15.2 ألف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية من السيولة 65% بقيمة 1.482 مليار درهم وعبر إجراء أكثر من 26.6 ألف صفقة تداول.

تداولات دبي

وكانت أسهم لشركات الأنشطة المالية والبنوك والصناعة قد تصدرت الربحية السعرية في سوق دبي المالي، بمقدمتها سهم الاستشارات الدولية بنسبة نمو 9.2%، ثم سهم بنك دبي الإمارات الوطني بنمو 5%، ثم سهم شركة الإمارات ريم بنسبة 3.8%، فيما نما سعر سهم شركة جي اف اتش بنسبة 1.4%.

في المقابل، كان سهم طلبات الأكثر تقلصاً في جلسات السوق، أمس، بنسبة 4% تلاه سهم شركة شعاع بنسبة 3.4%، ثم سهم ديوا بنسبة 3.1 % ثم سهم شركة إثمار بنسبة 2.8%، في حين انخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 13.90 درهماً.

وعكس سهم أليك القابضة اتجاهه للانخفاض في ثاني يوم إدراج، بنسبة 0.7% عند 1.40 درهم، وبتداولات قاربت 59 مليون سهم، بينما انخفض سهم دريك آند سكل بنسبة 1.6% عند 0.315 درهم.

أبوظبي

أما في سوق أبوظبي المالي فقد تصدرت أسهم الصناعة والطاقة والأنشطة المالية الأسهم الرابحة مع إغلاق المؤشر، حيث تصدر سهم أسمنت الفجيرة بنسبة نمو 7.1%، فيما نما سهم ميلتيبلاي بنسبة 6.8%، وسهم شركة أبيكس بنسبة 3.7%، ثم سهم شركة طاقة بنسبة 2%، وأقفل سهم إشراق للاستثمار مرتفعاً بنسبة 1.2% عند 0.490 درهم، بينما ارتفع سهم أمريكانا بنسبة 1.9% عند 2.120 درهم.

مقابل ذلك تقلص سهم سوادتل بنسبة 5%، تلاه سهما شركة حياة وبنك الشارقة بنسبة تقلص 3.5%، بينما انخفض سعر لولو بنسبة 2.5%، بينما انخفض سهم أدنوك للغاز بنسبة 0.3% عند 3.520 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، وانخفض سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 0.4% عند 2.80 درهم.

الأسواق الخليجية

عربياً، ارتفع مؤشر السوق القطري 1.47% إلى مستوى 10850 نقطة، ثم مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.72% إلى مستوى 5289 نقطة، تلاه مؤشر السوق الكويتي بنمو 0.37% إلى مستوى 9412 نقطة، ومؤشر السوق السعودي بنمو 0.1% كما ارتفع مؤشر السوق البحريني 0.11% إلى مستوى 1973 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة 0.06%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي تاسي بنسبة 0.1% إلى مستوى 11.696، وناهزت تداولات السوق السعودي 6 مليارات ريال وتصدر سهم تهامة بنسبة 10% إلى سعر 16.6 ريالاً، تلاه سهم ثمار بنسبة 6.4% إلى سعر 43.6 ريالاً ثم سهم السيف جاليري بنسبة 4.4% إلى سعر 7 ريالات، ثم سهم المطاحن الحديثة بنسبة 4.1% إلى سعر 31.3 ريالاً، وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.30 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 6.3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 37677 نقطة، مدفوعاً بارتفاع أسهم الشرقية-إيسترن كومباني، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبلتون القابضة، ومجموعة إي إف جي القابضة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 46147 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 16967 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 4201 نقطة.