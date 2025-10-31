سوق دبي يتألق للجلسة الثالثة بمكاسب 3 مليارات درهم

عزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي؛ إذ صعد مؤشر السوق بـ 0.26 %، أو ما يعادل 15.8 نقطة، مسجلاً 6105.02 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 27 أغسطس 2025، رابحاً ما يناهز 3 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والصناعة والمرافق العامة والاتصالات، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نتائج فصلية قوية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة، من 1.053 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 1.056 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني لمستوى تاريخي جديد، مرتفعاً 0.9 %، إلى 28.15 درهماً، وقاد سهم «سكون تكافل» ارتفاعات 23 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 9.66 %، عند 1.59 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق، بـ 228.3 مليون درهم.

وواصل سهم «جي إف إتش المالية»، تسجيل أعلى مستوى له منذ يوليو 2017، مرتفعاً 3.25 %، عند 2.22 درهم، وصعدت في سوق دبي أسهم سكون تكافل 9.66 %، والرمز كوربوريشن 4.3%، وأجيليتي للمخازن 3.85 %، وجي إف إتش المالية 3.25%، فيما انخفضت أسهم الإسمنت الوطنية 3.13 %، وشعاع كابيتال 2.25 %، والإثمار القابضة 2 %، وتبريد 1.65 %.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 40.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 385.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 345.12 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.49 %، إلى 10211.50 نقطة، رابحاً نحو 14 مليار درهم.

وتصدر «إي آند» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 118.9 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر»، جاذباً 107.7 ملايين درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 107.25 ملايين درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 6 صفقات كبيرة على سهم مدن القابضة، بقيمة 28.97 مليار درهم، توزعت على 7.5 مليارات سهم، بالإضافة إلى صفقة واحدة على مدن القابضة، بقيمة 1.95 مليار درهم، توزعت على 542.2 مليون سهم، كذلك، شهدت الشركة نفسها صفقة كبيرة بقيمة 4.97 مليارات درهم، توزعت على 1.39 مليار سهم، بينما جرى تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم آيبيكس للاستثمار بقيمة 164 مليون درهم، توزعت على 40 مليون سهم، بسعر تنفيذ 4.1 دراهم للسهم الواحد.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بنك الفجيرة الوطني 14.94%، وعمان والإمارات للاستثمار 11.1 %، وجي إف إتش المالية 5.14 %، وإن إم دي سي جروب 4.9 %، في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 9.85 %، وفينكس كروب 3.94 %، وإي 7 - أذونات 3.8 %، وإشراق للاستثمار 2.65 %.

العالمية القابضة

أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن بيع كامل حصتها البالغة 42.54% في شركة مدن القابضة، المنصة الرائدة في تطوير المشاريع العقارية والبنية التحتية، إلى شركة العماد القابضة، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

وتُعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية مدروسة، في إطار برنامج الإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية للشركة العالمية القابضة، والذي يهدف إلى الحفاظ على التوازن في توزيع الاستثمارات عبر القطاعات والمناطق الجغرافية، وتعزيز مستويات السيولة.

المكاسب والسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 17 مليار درهم، بدعم بعض الأسهم القيادية في قطاعات رئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.176 تريليونات درهم، في نهاية جلسة أول أمس، إلى 4.193 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.137 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.056 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 37.7 مليار درهم، موزعة بواقع 37.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، بعد تنفيذ 9 صفقات مباشرة كبيرة على أسهم شركتي مدن القابضة وأيبكس للاستثمار، بقيمة 36.1 مليار درهم، و673.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 9.88 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 30.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت مؤشرات أغلب الأسواق ارتفاعاً في الأداء، وارتفعت بورصات الكويت 0.44 %، وقطر 0.26 %، ومسقط 0.68 %، والبحرين 0.73 %، فيما تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.82 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.1 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.82%، ليغلق عند 11656 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 8 مليارات ريال. وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي، والرياض، والجزيرة، والاستثمار، وبي إس إف، والإنماء، والأول، والعربي، وأنابيب السعودية، ومحطة البناء، بنسب تراوح بين 1 و4 %.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيس، مدفوعاً بصعود أسهم قيادية، فيما تراجع مؤشرا الشريعة الإسلامية و«إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، ومالت تعاملات المتعاملين العرب للشراء، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 11 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.1 %، ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.07 %، ليغلق عند مستوى 47003 نقاط، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.1 %، ليغلق عند مستوى 17290 نقطة.