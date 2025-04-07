البورصات العربية ترفض «الهلع المبكر».. وتقلص خسائرها

أغلقت معظم البورصات في المنطقة العربية على انخفاض، اليوم الاثنين، مع تعويض جزء من خسائرها التي منيت بها في بداية الجلسات، وسط حركة تراجع عالمية للأسهم بسبب مخاوف من ركود عالمي ناجم عن الرسوم الجمركية الكاسحة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمضادة التي ردت بها الصين على بكين بالنسبة نفسها.

الإمارات

نجحت أسواق المال المحلية في تعزيز حجم سيولتها المرتفع بتحقيق حصيلة تداولات ناهزت ملياري درهم عبر حوالي 68 ألف صفقة تداول تمت في جلسات افتتاح الأسبوع، الإثنين، رغم انعكاسات الأسواق العالمية على مؤشرات أسواق المال المحلية.

ونجحت مؤشرات أسواق المال المحلية في تعويض خسائرها التي بدأت عليها الجلسة، واغلق سوق دبي المالي على تراجع بنسبة 3% ليستقر مؤشره عند مستوى 4799 نقطة بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع 2.5% ليصل مستوى 8949 نقطة.

وتجاوزت سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.55 مليار درهم بمستوى مرتفع من الصفقات تجاوز 42.2 ألف صفقة فيما بلغت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 431 مليون درهم عبر ما يتجاوز 26 ألف صفقة.

الارتفاعات

وعلى صعيد أداء الأسواق حافظت 10 أسهم محلية قيادية بالإمارات على ثباتها الربحي في مواجهة موجة التراجعات التي امتدت آثارها إلى الأسواق المحلية، بما قلص معدل تراجع المؤشرات عند إغلاق الأسواق.

وضمت الأسهم ذات الربحية في سوق دبي المالي كلاً من سهم مصرف «الإمارات الإسلامي» بنسبة 2.5% وسهم «أمباور» بنسبة 1.8% وسهم «الإمارات ريت» بنسبة 0.6% ثم سهم «أملاك» بنسبة 0.5% ثم سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.19%.

فيما جاءت 5 أسهم أخرى بمقدمة الربحية في سوق أبوظبي للأوراق المالية سهم «الخليج الاستثمارية» بنسبة 10.9% ثم سهم «تكافل» 6.7% وسهم شركة «فودكو» بنسبة 4.1% وسهم شركة «أبوظبي للتوزيع» بنسبة 2.4% ثم سهم «حياة» بنسبة 1.9%.

التراجعات

في المقابل على صعيد الأسهم المتراجعة كان أكثر المتراجعين في سوق دبي المالي سهم «وطنية القابضة» بنسبة 9.92% ثم سهم «مزايا» 9.9% ثم سهم «طلبات» بنسبة 9.4% تلاهما سهم «إثمار القابضة»8.7% ثم سهم شركة «شعاع» بنسبة 8.5%.

أما على صعيد سوق أبوظبي فكان سهم «شيميرا ستاندرد» بمقدمة الأسهم المتقلصة بنسبة 9.979% ثم سهم «ايزي ليس» بنسبة 9.973% ثم سهم «فينكس جروب» بنسبة 9.9% فيما تراجع سهم «ألفا ظبي» بنسبة 9.818% وسهم «عُمان والإمارات للاستثمار» بنسبة 9.817%.

خليجياً

وانخفض المؤشر القطري 0.4 في المئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 2.3 في المئة. كما تراجعت مؤشرات البورصات في كل من البحرين وسلطنة عُمان والكويت 1.2 في المئة و0.7 في المئة و0.6 في المئة على الترتيب.

السعودية

وصعد المؤشر السعودي 1.1 في المئة، معوضاً خسائره في التعاملات المبكرة، بعد أن قفز سهما «أكوا باور» و«التعدين العربية السعودية» 6.8 في المئة و4.8 في المئة على الترتيب.

وكان مؤشر السوق قد بدأ التعاملات على هبوط كبير تجاوز 400 نقطة ليسجل أدنى مستوى له عند 10657 نقطة، قبل أن يمحو هذه الخسائر ويغلق على ارتفاع.

وهوى المؤشر في الجلسة السابقة 6.8 في المئة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19 في العام 2020.

وتراجع سهم سابك، بنسبة 1% عند 59.60 ريالاً. وهبط سهم ريدان، بنسبة 5% عند 16.34 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت اليوم بلوغ خسائرها المتراكمة نحو 49% من رأس المال.

مصر

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 في المئة، حيث تراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30453 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 37854 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13396 نقطة.

ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.163 تريليون جنيه.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية، بشكل طفيف وسط استمرار المضاربات في أسهم قيادية وأخرى صغيرة مع تحسن في قيمة التداول. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.03 في المئة إلى 2546.55 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 10.5 ملايين دينار (14.8 مليون دولار) مقارنة مع 8.8 ملايين في الجلسة السابقة.

المغرب

تراجعت الأسهم في المغرب مع بداية الأسبوع، حيث انخفض المؤشر الرئيس للسوق بأكبر وتيرة منذ 2022، متأثراً بموجة تراجع عالمية ناجمة عن تداعيات الحرب التجارية، الآخذة في التصاعد بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية الأحدث.

بدأت خسائر بورصة الدار البيضاء عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية الأسبوع الماضي، وتكبد المؤشر الرئيس «مازي» بأكثر من 4.66%، وهي أعلى وتيرة منذ ثلاث سنوات، وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنحو 40 مليار درهم مقارنةً بيوم الجمعة الماضي.

نزل المؤشر الرئيس عن مستوى 17 ألف نقطة الذي حافظ عليه منذ الشهر الماضي، وهو ما قلص مكاسب البورصة منذ بداية العام إلى نحو 11%، بعدما كانت تناهز حوالي 20% قبل إعلان الرسوم الجمركية المتبادلة.