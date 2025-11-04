الأسواق المحلية تترقب النتائج.. والسيولة 1.75 مليار درهم

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.75 مليار درهم في أولى جلسات شهر نوفمبر، موزعة بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و614 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 438.9 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 36.5 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق لنتائج الشركات والبنوك خلال الفترة الراهنة.

واستحوذت 3 أسهم، وهي: «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة جاوزت 330.14 مليون درهم، بما يعادل 53.8% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 614 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6018.79 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ 0.67%.

وصعدت في سوق دبي أسهم اكتتاب القابضة 14.97%، ودبي للمرطبات 7.4%، وتبريد 7.3%، والإثمار القابضة 6.06%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 6.4%، وجي إف إتش المالية 5.86%، وأرامكس 3.3%، ودبي التجاري 2.96%.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 1.74 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 313.14 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 311.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10023.77 نقطة، متراجعاً 0.75%.وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 264.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري»، جاذباً 147.2 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة»، بسيولة 74.9 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم الخليج للمشاريع الطبية 4.02%، وبنك أم القيوين الوطني 2.5%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.4%، وبنك الشارقة 2.3%، في المقابل، تراجعت أسهم أمريكانا للمطاعم 9.57%، وفينكس كروب 6.45%، وسوداتل للاتصالات 3.97%، وجي إف إتش المالية 3.9%.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.46%، والكويتي 0.41%، في حين ارتفعت بورصات قطر 0.89%، ومسقط 0.72%، والبحرين 0.22%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.4%.

السعودية

وتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.46% ليغلق عند 11484 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكثر من شهر، وبتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال.

وتصدر سهم علم تراجعات السوق بنسبة 9% عند 850 ريالاً، وهبط سهم أكوا باور بنسبة 5% عند 235.60 ريالاً، وتراجع سهم سابك بنسبة 2%.

وانخفضت أسهم حلواني إخوان، وشمس، وأسمنت الشرقية، بنسب بين 2 و3%، في المقابل ارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 104.10 ريالات، وسهم أديس بأكثر من 2%، عند 17.11 ريالاً.

مصر

أغلقت البورصة المصرية تعاملات الاثنين على أداء صاعد، إذ ارتفع كل من المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.42% مسجلاً 38622 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.79% عند مستوى 4002 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.4% إلى مستوى 4336 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.71% إلى 12163 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.8% عند 15990 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.796 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 787.6 مليون جنيه و78.8 مليون ورقة على التوالي، فيما قصد المصريون الشراء بصافي قيمة بلغت 866.4 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6.5 مليارات جنيه والكمية 1.5 مليار ورقة منفذة على 144.2 ألف عملية.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البوتاس العربية وسط سيولة جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.22% إلى 3323.09 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9.6 ملايين دينار، مقارنة بـ 11.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وتراجع سهم البوتاس العربية 0.26% إلى 34.4 ديناراً، وسهم مناجم الفوسفات 0.53% إلى 22.61 ديناراً، وسهم البنك الأردني الكويتي 1.8% إلى 3.28 دنانير، وارتفع سهم البنك العربي 0.15% إلى 6.75 دنانير.