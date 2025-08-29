سوق دبي يغلق قرب 6100 نقطة بتداولات 431.2 مليون درهم

استحوذت 5 أسهم، وهي: « إعمار العقارية »، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«سالك»، و«دريك آند سكل»، على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة قاربت 220.2 مليون درهم، بما يعادل 51 % من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 431.2 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي قرب 6100 نقطة، مغلقاً عند 6084.16 نقطة، منخفضاً بـ0.71 %. وارتفع سهم «جي إف إتش المالية» بنسبة 0.72 %، عند 1.40 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2018، وذلك بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 1.43 درهم، مُسجلاً أعلى مستوى منذ نفس الفترة.

وصعدت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.96 %، ووطنية إنترناشيونال 4.4 %، ودريك آند سكل 1.7 %، والأنصاري للخدمات المالية 1.55 %، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 10 %، والوطنية الدولية القابضة 3.4 %، ودو 3.2 %، والاتحاد العقارية

2.2 %. واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 48.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 250.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 202.5 مليون درهم.

في سياق آخر، قرر سوق دبي أن يكون يوم الجمعة الموافق لـ05 سبتمبر المقبل عطلة رسمية للسوق، بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق لـ08 سبتمبر.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10119.12 نقطة، متراجعاً 0.61 %. وتصدر « ملتيبلاي » النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 171 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 124.1 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 91.7 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم أم القيوين للاستثمارات 3.45 %، وأدنوك للإمداد

2.3 %، وجي إف إتش المالية 1.45 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق

1.3 %، في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن- أذونات 10 %، وإي سفن 9.8 %، ورابكو للاستثمار 8.4 %، أبوظبي الوطنية للتكافل 5.3 %. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، إدراج أسهم شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي، في السوق الثاني ضمن القطاع المالي، تحت الرمز SAGA.

وسيعوم سعر سهم الشركة لمدة 3 جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج، بحيث لا يخضع لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المحددة. ولغايات احتساب نسبة تغير سعر التداول عن السعر المرجعي في أول جلسة تداول للشركة، يكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق 7.50 دراهم. يشار إلى أن الشركة تعمل في الاستثمارات المالية المتنوعة، ولديها محفظة استثمارية بحسب موقعها الإلكتروني.

الرسملة والسيولة

بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.157 تريليونات درهم، بختام جلسة أمس، موزعة بواقع 3.114 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.043 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.34 مليار درهم، موزعة بواقع 904.2 ملايين درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و431.2 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 454.7 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 29.25 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت معظم البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.70 %، والكويتي 0.62 %، والقطري

0.99 %، في حين ارتفعت بورصتا مسقط 0.52 %، والبحرين 0.18 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.14 %.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي « تاسي » بنسبة 0.70 %، ليغلق عند 10732 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4 مليارات ريال. وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، وأكوا باور، وساكو، والأبحاث والإعلام، والسعودي الألماني، والوطنية للتعليم، والتعاونية، والزامل للصناعة، والدريس.

وكابلات الرياض، وأسواق العثيم، بنسب تراوحت بين 1 و4 %. في المقابل، تصدر سهم الأندية للرياضة ارتفاعات السوق، بنسبة 5 %، عند 11.76 ريالاً، وارتفع سهم العربي الوطني بنسبة 4 %، عند 23.50 ريالاً.

مصر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بشكل جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات جاوزت 4 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.14 %، ليغلق عند مستوى 35727 نقطة، وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهماً، لمدة 10 دقائق، لتجاوزها نسبة

الـ 5 % صعوداً أو هبوطاً، خلال جلسة تداول أمس، وهم: «العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، وبريميم هيلثكير جروب، ودلتا للطباعة والتغليف، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، وحق اكتتاب شركة لنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل-2.

ووادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وإنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وسبيد ميديكال، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري».

الأردن

اختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة، وسط مضاربات وسيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام لأسهم الأردن مرتفعاً بنسبة 0.01 %، إلى 2965.68 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9.66 ملايين دينار، مقارنة مع 8.8 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البنك العربي 0.68 %، إلى 5.89 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 0.74 %، إلى 20.43 ديناراً، وسهم الاتصالات الأردنية 0.69 %، إلى 2.93 دينار، فيما تراجع سهم مصفاة البترول 0.76 %، إلى 5.19 دنانير.

