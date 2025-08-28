«القيادية» ترفع سوق دبي بمكاسب 6 مليارات درهم

قادت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة مكاسب سوق دبي المالي في جلسة منتصف الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.40 % أو ما يعادل 24.3 نقطة، مسجلاً 6127.45 نقطة، رابحاً ما يناهز 6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.045 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.051 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «بي إتش إم كابيتال» ارتفاعات 29 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 5.2 %، في حين استحوذ سهم «طلبات» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بأكثر من 88 مليون درهم مرتفعاً 3.5 % عند 1.19 درهم، تلاه «أملاك للتمويل» بسيولة 61.5 مليون درهم مستقراً عند 1.91 درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً 56.8 مليون درهم مرتفعاً 0.34 % ليغلق عند 14.65 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم تكافل الإمارات 5.15 %، وسكون للتأمين 5.1 %، والاستشارات المالية الدولية 3.8 %، والإمارات دبي الوطني 1.8 % مغلقاً عند 25.55 درهماً، فيما انخفضت أسهم أمانات القابضة 1.8 %، ومصرف السلام السودان 1.1 %، ودو 0.91 %، والأنصاري للخدمات المالية 0.72 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 26.8 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 236.3 مليون درهم مقابل 209.5 ملايين مبيعات.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.14 % إلى 10181.60 نقطة، ليربح السوق نحو مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 118 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 117 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 61.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 14.9، وأريد 10.12 %، وأم القيوين للاستثمارات 4.8 %، والخليج اﻻستثمارية 2.99 %، في المقابل، تراجعت أسهم رأس الخيمة للأسمنت 5.2 %، وبنك أم القيوين الوطني 4.55 %، والوثبة الوطنية للتأمين 2.94 %، والبنك التجاري الدولي 2.9 %.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأس مالها السوقي في ختام تداولات الأربعاء، جلسة منتصف الأسبوع، بنحو 7 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.170 تريليونات درهم في نهاية الثلاثاء إلى 4.177 تريليونات درهم بنهاية جلسة الأربعاء، موزعة بواقع 3.126 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.051 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.4 مليار درهم، منها 888.9 مليون درهم في سوق أبوظبي، و531.16 مليون درهم في سوق دبي.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات الأسواق العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي 0.61 %، والكويتي 0.29 %، والقطري 0.58 %، والبحريني 0.19 %، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.45 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.9 %.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.61 % ليغلق عند 10808 نقاط، وبتداولات بلغت نحو 4 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، والاستثمار، والأول، والعربي الوطني، وبنك البلاد، وبنك الرياض، وبي إس إف، بنسب تراوحت بين 1 و4 %.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي بقيمة 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.481 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.9 % ليغلق عند مستوى 35676 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.87 % ليغلق عند مستوى 43854 نقطة.

الأردن

وصعدت البورصة الأردنية بدعم شراء في معظم الأسهم القيادية مثل البوتاس العربية وسط سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.22 % إلى 2965.47 نقطة.

إفصاحات

الأنصاري للخدمات المالية

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية التي تقدم الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات، والمدرجة في سوق دبي المالي، عن انتهاء اتفاقية توفير السيولة مع شركة الرمز كابيتال.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنه لن يتم تجديد اتفاقية توفير السيولة مع شركة الرمز كابيتال.

يشار إلى أن شركة الأنصاري للخدمات المالية كانت قد عينت في مايو 2024 شركة الرمز كابيتال موفراً للسيولة على أسهمها، وقد بدأ تنفيذ الاتفاقية بتاريخ 7 يونيو 2024 لمدة سنة واحدة.

«جي إف إتش» المالية

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية حصول شركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري التابعة لها المرتبطة على حكم قضائي نهائي وغير قابل للطعن ضد شركة ديار البحرين العقارية ومساهميها.

وأشارت المجموعة في إفصاح لها على سوق دبي المالي، إلى أن الحكم يلزم الشركة المدعى عليها شركة ديار البحرين العقارية ومساهميها بالتضامن بسداد مبلغ 24.2 مليون دولار، أو ما يعادله بالدينار البحريني. وتوقعت جي إف إتش المالية أن ينعكس هذا الحكم إيجاباً على بياناتها المالية على شركاتها التابعة.