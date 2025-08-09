22.2 مليون درهم أرباح «بي إتش إم كابيتال»بنمو 32 %

أعلنت شركة «بي إتش إم كابيتال» عن أداء مالي قوي خلال النصف الأول، حيث بلغ إجمالي الدخل 94.4 مليون درهم، بزيادة 23% عن الفترة نفسها من 2024، وارتفع صافي الربح إلى 22.2 مليون درهم، بنمو 32%، وارتفعت ربحية السهم 21%.

ونما إجمالي الأصول 22%، وارتفعت حقوق المساهمين 9%، مدعومة بتوزيع أسهم منحة بقيمة 26.5 مليون درهم، ما أدى إلى رفع رأس مال الشركة إلى 200 مليون درهم.

وشهدت قيمة التداول الإجمالية نمواً 23% إلى 35.58 مليار درهم، مقابل 28.88 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الحسابات الجديدة المفتوحة من خلال «بي إتش إم كابيتال» 17539 حساباً جديداً في النصف الأول، والذي يشكل 40% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في سوق دبي المالي، وارتفعت النسبة خلال يوليو إلى 47%.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة: «هذا الأداء الاستثنائي للنصف الأول من العام هو نتيجة لاستراتيجية مدروسة، وجهود فريقنا المتفاني، وقدرتنا على استباق احتياجات السوق.

ومع استمرار النمو في الإيرادات والربحية وتفاعل العملاء نواصل تركيزنا على توسيع فرص الوصول إلى الاستثمارات وتعزيز ريادتنا في المشهد المالي لدولة الإمارات».