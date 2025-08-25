«إعمار العقارية» يرفع سوق دبي فوق 6135 نقطة

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده مجدداً فوق مستوى 6135 نقطة، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.16% أو ما يعادل 9.5 نقاط، مسجلاً 6135.37 نقطة، رابحاً ما يفوق 506.2 ملايين درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والاتصالات، لا سيما سهم «إعمار العقارية» الذي ارتفع 1.02% عند 14.85 درهماً.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.050 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 1.051 تريليون درهم بنهاية جلسة الاثنين.

وقفز سهم «دو» خلال الجلسة بأكثر من 8% إلى 11.05 درهماً، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج، قبل أن يغلق مرتفعاً 4.9% عند 10.7 دراهم، وصعدت في سوق دبي أسهم سكون تكافل 5.2%، ومساكن دبي ريت 1.4%، ودبي الإسلامي 0.41%، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 9.6%، واكتتاب القابضة 4.2%، وسالك 2.2%، وديار للتطوير 1.9%.

وقاد سهم «تكافل الإمارات» ارتفاعات 27 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 5.4%، في حين استحوذ سهم «طلبات» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ189.9 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 129 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي»، جاذباً 47.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10206.68 نقاط متراجعاً هامشياً بنسبة 0.02%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 117.7 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي»، جاذباً 94.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 83.4 مليون درهم.

وارتفعت أسهم مجموعة أرام 14.7% بالحد الأقصى، وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.6%، وهيلي القابضة 4.24%، وأم القيوين للاستثمارات 3.8%، فيما تراجعت أسهم رابكو للاستثمار 7.4%، وإي سفن- أذونات 6.7%، وحياة للتأمين 2.76%، والبنك التجاري الدولي 2.75%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.5 مليار درهم، منها 869.6 مليون درهم في سوق أبوظبي، و665.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 592.3 مليون سهم عبر 32.7 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى مؤشرات الأسواق العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.06%، والكويتي 0.08%، والقطري 0.26%، فيما ارتفعت بورصتا مسقط 0.11%، والبحرين 0.09%، وخارج منطقة الخليج، استقر مؤشر بورصة مصر عند مستوى 35810 نقطة.

السعودية

وتفصيلاً انخفض مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.06% ليغلق عند 10898 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليارات ريال.

وتصدر سهم المجموعة السعودية تراجعات السوق بأكثر من 5% عند 18.91 ريالاً، وتراجع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 23.79 ريالاً، وانخفض سهما أكوا باور، وسابك، بنسبة 2% عند 225.80 ريالاً، و61.05 ريالاً، على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم سينومي ريتيل ارتفاعات السوق بنسبة 7%، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 97 ريالاً، وصعدت أسهم رسن، وسيرا، ورتال، ومسار، وإكسترا، الكيميائية، ودله الصحية، والأندلس، وبنك البلاد، والمراعي، بنسب تراوحت بين 2 و4%.

مصر

استقر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليارات جنيه، وانخفض رأس المال السوقي بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.485 تريليون جنيه.

واستقر مؤشر «إيجي إكس 30» عند مستوى 35810 نقاط، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 43957 نقطة، واستقر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» عند مستوى 16093 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

كذلك ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 10745 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 14375 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3598 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لأسهم الأردن منخفضاً 0.49% إلى 2959.25 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 5.9 ملايين دينار، مقارنة بـ8.5 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وانخفضت البورصة الأردنية، الاثنين، بفعل عمليات بيع أسهم قيادية على رأسها سهم مناجم الفوسفات بهدف جني أرباح وسط سيولة ضعيفة.

وانخفض سهم البوتاس العربية 0.31% إلى 31.9 ديناراً وسهم البنك الأردني الكويتي 0.67% إلى 2.95 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.13% إلى 20.12 ديناراً، فيما ارتفع سهم مصفاة البترول 0.19% إلى 5.25 دنانير.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

سوق دبي

تكافل الإمارات 5.4%

سكون تكافل 5.2%

دو 4.9%

مساكن دبي ريت 1.4%

سوق أبوظبي

مجموعة أرام 14.7%

أبوظبي الوطنية للتكافل 9.6%

هيلي القابضة 4.24%

أم القيوين للاستثمارات 3.8%

الأسهم الأكثر انخفاضاً

سوق دبي

دبي للمرطبات 9.6%

اكتتاب القابضة 4.2%

سالك 2.2%

ديار للتطوير 1.9%

سوق أبوظبي

رابكو للاستثمار 7.4%

إي سفن- أذونات 6.7%

حياة للتأمين 2.76%

البنك التجاري الدولي 2.75%

مؤشرات الأسواق العربية

دبي 0.16% +

مسقط 0.11% +

البحرين 0.09% +

قطر 0.26% ــ

الكويت 0.08% ــ

السعودية 0.06% ــ

أبوظبي 0.02% ــ

مصر 0.004% ــ

