742 مليون درهم ربح «ملتيبلاي» والإيرادات تتجاوز المليار

سجلت شركة «ملتيبلاي» القابضة صافي أرباح بلغ 742.3 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة مع خسائر قدرها 3.25 مليارات درهم في النصف الأول من 2024.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 47.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.02 مليار درهم، مقارنة بـ690.7 مليون درهم في النصف الأول من 2024.

وأعلنت المجموعة نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، والتي أظهرت تسجيل صافي أرباح يصل إلى 214 مليون درهم باستثناء المتغيرات في القيمة العادلة.

وتواصل المجموعة تركيزها على تكامل العمليات عبر مختلف قطاعات أعمالها، مع إيلاء أهمية خاصة للتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، حيث أسهمت هذه الجهود في الحفاظ على زخم قوي في الإيرادات، التي ارتفعت بنسبة 39% على أساس سنوي، لتصل إلى 503 ملايين درهم.

وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها مع رصيد نقدي بلغ 1.85 مليار درهم.

وفي إطار ذراع «ملتيبلاي+» أغلقت المحفظة العامة للأسواق المالية الربع الثاني بقيمة سوقية بلغت 32 مليار درهم، مقارنة باستثمار أولي بلغ 15 مليار درهم.