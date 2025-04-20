دبي تتصدر عوائد الاستثمار العقاري عالمياً في 2025

توقع مؤسس ومدير شركة «الليوان الملكي للعقارات» محمد حارب، أن يكون عام 2025 محطة فارقة في أداء السوق العقاري بدبي، حيث يتجه إلى تحقيق عوائد إيجارية واستثمارية هي الأعلى خلال العقد الأخير، مدعومة بعوامل اقتصادية وتشريعية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وقال حارب إن العوائد الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية في دبي مرشحة لتحقيق نسب تتراوح بين 7% و10% سنوياً في بعض المناطق الحيوية، وخصوصاً مع استمرار نمو الطلب وتراجع المعروض في بعض الفئات العقارية.

وذكر أن عام 2024 شهد تسجيل بعض المناطق في دبي عوائد استثمارية مرتفعة، حيث بلغت العوائد في منطقة «ليفينغ ليجيندز» 11.16%، وفي «قرية جميرا الدائرية» 7.7% للفلل متوسطة السعر.

توقع حارب، أن تستمر هذه الاتجاهات في عام 2025، مع زيادة العوائد في المناطق الرئيسة مثل «دبي إنفستمنت بارك» و«ديسكفري غاردنز»، حيث من المتوقع أن تصل العوائد إلى 11%، ما يجعلها من الأعلى عالمياً.

وأكد مؤسس ومدير شركة الليوان الملكي للعقارات، أن التقارير البحثية العالمية تؤكد أن عوائد الاستثمار العقاري في دبي تتخطى كبرى الأسواق العقارية حول العالم في نيويورك ولندن وطوكيو.

وأضاف محمد حارب: «نحن نرى تحوّلاً واضحاً في سلوك المستثمرين؛ لم يعد التركيز فقط على ارتفاع الأسعار، بل باتت العوائد الإيجارية الثابتة والمستقرة هي المحرك الرئيس لقرارات الشراء».

وأشار حارب، إلى أن انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً وتسهيلات التمويل العقاري ساهما في زيادة الإقبال على شراء العقارات المدرة للدخل، ما يخلق فرصاً غير مسبوقة لتحقيق أرباح منتظمة ومستدامة، وخاصة في مناطق مثل الخليج التجاري، ومرسى دبي، وقرية جميرا الدائرية.

وأكد أن القطاع العقاري في دبي يواصل إثبات جدارته كملاذ استثماري آمن، قائلاً: «نحن أمام دورة نمو جديدة، قائمة على استثمار طويل الأمد، يربط بين العائد الفوري من الإيجارات والقيمة السوقية المتصاعدة».

كما لفت محمد حارب، إلى أن المستثمرين الأذكياء بدأوا يوجهّون رؤوس أموالهم نحو المشاريع السكنية الجاهزة والمرخصة للتأجير اليومي، لما توفره من عوائد مرنة وسرعة في دورة رأس المال.