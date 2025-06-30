113.7 مليار درهم «مشروعات المقاولات» في الإمارات منذ بداية العام

حصلت الإمارات على مشروعات بناء تُقدر قيمتها بـ31 مليار دولار (113.7 مليار درهم) منذ بداية عام 2025، متفوّقة بذلك على المملكة العربية السعودية التي مُنحت مشروعات بقيمة 20.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات منصة المعلومات الشرق أوسطية «ميد». وتمضي الإمارات قدماً في مشاريع البنية التحتية والعقارات. في الوقت الذي تباطأت وتيرة البناء في عموم منطقة الخليج مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة عوامل تشمل التحديات الاقتصادية العالمية.

دبي

وتشهد دبي في عام 2025 إطلاق العديد من المشاريع العقارية الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع التكنولوجيا والسياحة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة. ومنذ مطلع العام الجاري تشهد الإمارة توسعاً ملحوظاً في انطلاق الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشاريع العقارية الجديدة، مدفوعة بإقبال المستثمرين المحليين والدوليين على مشاريع التطوير الجديدة، وإدراك المطورين العقاريين لحاجة السوق إلى منتجات متنوعة تلبي تطلعات الفئات المختلفة من المستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن منازل للسكن أو عقارات للتأجير أو تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأمد.

وأظهرت إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد مشاريع التطوير العقاري الجديدة، التي بدأ تنفيذها في دبي منذ مطلع العام الجاري، بلغ 173 مشروعاً بتكلفة إنشائية بلغت 46.2 مليار درهم. وتضمنت المشاريع الجديدة 36399 وحدة سكنية وفندقية وتجارية، إلى جانب 10682 فيلا، سيتم تسليمها على فترات متفاوتة بين عامي 2026 و2030. ويتجه سوق العقارات في دبي نحو تحقيق رقم مبيعات قياسي جديد خلال عام 2025 كاملاً، ليحطم الأرقام التاريخية المسجلة خلال 2024 و2023، وبدعم من الطلب من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.

ويواصل السوق العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع العام 2025، مسجلاً نمواً قياسياً في المبيعات بلغ 45.4 % خلال أول 5 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتبر هذه الأرقام أفضل انطلاقة للسوق خلال أول 5 أشهر من السنة، بالمقابل، سجل شهر مايو 2025 أعلى قيمة له على الإطلاق وأعلى قيمة شهرية في تاريخ السوق، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك. وسجلت مبيعات عقارات دبي 271.7 مليار درهم عبر 81.910 صفقات خلال أول 5 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من 2024 البالغة 186.8 مليار درهم نتجت عن 65.886 صفقة.

وسجلت التصرفات العقارية في دبي 360 مليار درهم عبر 102.619 صفقة خلال أول 5 أشهر، وهي أعلى قيمة للتصرفات على الإطلاق خلال هذه الفترة. وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 271.7 مليار درهم مبيعات نتجت عن 81.910 صفقات، و70.5 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 16.848 صفقة، و17.7 مليار درهم هبات نتجت عن 3.861 صفقة.