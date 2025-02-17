أحمد السويدي لـ« البيان »: الطلب على عقارات دبي فاق المعروض

كشف أحمد السويدي، المدير العام للمجمعات السكنية لدى دبي القابضة لإدارة الأصول، أن محفظة «مساكن دبي» المخصصة للتأجير، تضم ما يزيد على 35 ألف وحدة سكنية، تتوزع في أكثر من 20 مجمعاً سكنياً، يقطنها نحو 140 ألف نسمة.

20 مجمعاً سكنياً في محفظة الشركة يقطنها 140 ألف نسمة

100 % نسب الإشغال في العديد من المجمعات.. ولدينا قوائم انتظار

212.000 وحدة سكنية جديدة يستقبلها سوق دبي العقاري حتى 2030

استمرار التوسع في المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات

وقال السويدي في حوار خاص مع «البيان»: «لدينا توقعات إيجابية للغاية فيما يتعلق بأداء السوق العقاري بدبي خلال 2025، ونرجح أن يستمر التوسع في المشاريع السكنية والتجارية، ومتعددة الاستخدامات، كما نتوقع أن يستقبل السوق أكثر من 212,000 وحدة سكنية جديدة حتى 2030».

وكشف السويدي أن نسبة الإشغال في العديد من المجمعات السكنية التابعة لمساكن دبي تلامس الـ 100%، مما خلق قوائم انتظار للراغبين في الاستئجار، في مؤشر واضح على الإقبال الشديد على وحداتنا وتنافسيتها العالية،مشيراً إلى أن الطلب على العقارات السكنية فاق مستوى المعروض من الوحدات السكنية الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكر السويدي أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تشكل أحد أبرز العوامل، التي تعزز جاذبية دبي وجهة مرغوبة للسكن، إلى جانب برامج الإقامة طويلة الأمد، مثل مبادرة التأشيرة الذهبية، والسياسات الضريبية الجذابة.

سجل سوق العقارات في دبي أداء استثنائياً منذ بداية عام 2022 حتى اليوم. ما توقعاتكم للعام 2025؟

يشهد القطاع العقاري في دبي تطوراً متسارعاً غير مسبوق، مما يفتح آفاقاً رحبة للنمو والاستثمار، وتحتل «مساكن دبي»، التابعة لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول، موقع الصدارة في قيادة هذا التحول، مستفيدة من التكامل الاستراتيجي، الذي تحقق بضم شركتي «نخيل» و«ميدان» تحت مظلة «دبي القابضة»، وقد أسفر هذا الإنجاز المحوري عن توسعة نطاق محفظة «مساكن دبي» المخصصة للتأجير، إذ باتت تضم ما يزيد على 35 ألف وحدة سكنية تتوزع في أكثر من 20 مجمعاً سكنياً متميزاً، يقطنها حوالي 140 ألف نسمة.

وتواصل الشركة، كونها تدير واحدة من أضخم المحافظ السكنية المخصصة للتأجير في دبي، التزامها الراسخ بدعم المسيرة التنموية للإمارة، والارتقاء بمستويات جودة الحياة لمقيميها.

وتبقى التوقعات لعام 2025 إيجابية للغاية، مع ترجيحات باستمرار التوسع في المشاريع السكنية والتجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، فقد ارتفع عدد سكان دبي بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين عامي 2022 و2024، ومن المرتقب استمرار هذا التوجه مع سعي الإمارة لرفع عدد السكان إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على شرائح الوحدات السكنية المتوسطة إلى مرتفعة التكلفة في دبي، انسجاماً مع النمو الاقتصادي في الإمارة، وزيادة معدلات التوظيف والتدفق المتوقع للأفراد الأثرياء إلى المدينة.

كذلك نرى الكثير من الوافدين يختارون البقاء في دولة الإمارات لفترات أطول، ويرجع ذلك جزئياً إلى المبادرات المحفزة مثل التأشيرة الذهبية، وسيثمر كل ذلك، إلى جانب ميزة التكلفة المنخفضة لتجديد عقود الإيجار مقارنة بتوقيع عقود إيجار جديدة، عن قاعدة مقيمين أكثر استقراراً مقارنة بالسنوات السابقة، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق واستدامة الطلب.

وتشكل أجندة دبي الاقتصادية D33 أحد أبرز العوامل، التي تعزز جاذبية دبي وجهة مرغوبة للسكن، كونها تدعم المرونة والتنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة، إلى جانب برامج الإقامة طويلة الأمد، مثل مبادرة التأشيرة الذهبية، والسياسات الضريبية الجذابة.

وتشمل هذه المقومات الرئيسية أيضاً خطة دبي الحضرية 2040، وأهداف الاستدامة الوطنية، مثل الاستثمار في المساحات الخضراء، وتحسين الاتصال بين المناطق الحضرية، ورفع كفاءة الموارد، ما يسهم في تحقيق قيمة أفضل على المدى البعيد.

واليوم تقف محفظة دبي القابضة لإدارة الأصول للمجمعات السكنية «مساكن دبي»، في وضع ممتاز يؤهلها للاستفادة من كل هذا النمو، من خلال محفظة واسعة تشمل قطاعات متنوعة في السوق.

هل تتوقعون أن يؤثر ارتفاع حجم المعروض على الإيجارات مستقبلاً؟

تجدر الإشارة إلى أن الطلب على العقارات السكنية فاق مستوى المعروض من الوحدات السكنية الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسهم في تضييق الخيارات في السوق أمام المستأجرين.

واستمر هذا التوجه حتى عام 2024، حيث تم تسجيل 180,900 معاملة، وهو ما يتجاوز إجمالي معاملات عام 2023، وبالتالي تسجل سنة 2024 رقماً قياسياً جديداً لسوق العقارات في دبي.

وتحافظ دبي على مكانتها الرائدة وجهة مميزة لكل من المقيمين والمستثمرين، من خلال الجمع بين الدعائم الاقتصادية القوية والتنمية الحضرية الاستراتيجية وجودة الحياة الراقية، وفي المحصلة نتوقع أن يستمر التوازن في مشهد العرض والطلب في المستقبل، مع قدرة دبي المتزايدة على استيعاب أي تغيرات في هذه المعادلة.

وبالحديث عن الأرقام فمن المتوقع أن يشهد السوق حتى عام 2030 إضافة نحو 212,000 وحدة سكنية جديدة، وهو ما سيحقق توازناً جيداً بين الطلب والعرض.

وإذا ما نظرنا إلى «مساكن دبي» على سبيل المثال فسنجد أن محفظتنا الآن في وضع استراتيجي قوي، يساعدها على استيعاب التأثيرات المحتملة من سيناريو زيادة المعروض عن الطلب، وإلى جانب زيادة الإيجارات المدروسة والمضبوطة تقدم «مساكن دبي» تجربة معيشية مميزة ومستقرة بأسعار مقبولة.

كيف تقيمون أداء سوق الإيجار في دبي؟

يواصل سوق الإيجار في دبي تحقيق أداء قوي جداً، مدفوعاً بالطلب القوي والجاذبية المتنامية للإمارة بصفتها وجهة عالمية رائدة، وفيما يخص سوق العقارات السكنية شهدت دبي طلباً قوياً، أسفر عن زيادة كبيرة في الإيجارات بين عامي 2021 و2024، حيث قفز سعر الإيجار للقدم المربعة على أساس سنوي بنسبة 19.1% للشقق، و12.4% للفلل.

ولطالما كانت «مساكن دبي» مساهماً رئيسياً وفاعلاً في هذه القطاع المتنامي، حيث حققت دخلاً ثابتاً من عوائد الإيجار، واغتنمت الفرص الاستراتيجية لتعزيز النمو، وتجني محفظتنا الحالية عائدات إيجاريه تنافسية، مدعومة بمعدلات إشغال تتجاوز متوسط السوق باستمرار ولا سيما في المجتمعات، التي تشهد إقبالاً قوياً من المستأجرين.

كيف تنظرون إلى التغييرات التي شهدناها مؤخراً على مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» وانعكاسها على مساكن دبي تحديداً وعلى توجهات سوق الإيجار في دبي عموماً؟

لا شك في أن التعديلات الأخيرة على مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» تشكل خطوة مهمة للنهوض بسوق الإيجار في دبي، حيث تمت إتاحة المعاملات الذكية في الزمن الفعلي ومواءمة أسعار الإيجار مع تصنيف كل مبنى من خلال عقود إيجارية، بحيث يرسي المؤشر الجديد معياراً أكثر دقة وشفافية لتعديل الإيجارات.

وتعد التحسينات الجديدة دليلاً على الجهود الحكومية الشاملة والمستمرة لتعزيز النمو والاستقرار في السوق على المدى الطويل، وهي مبادرة تحظى بكامل دعمنا، ومن المرجح أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على «مساكن دبي»، حيث ستتيح تعديلات منصفة ومنطقية على الإيجارات عبر محفظتنا، وستسهم في زيادة رضا المقيمين، وهو عامل أساسي ومحوري للحفاظ على معدلات مرتفعة للإشغال، وتجديد العقود بما يتخطى متوسط السوق.

بالنسبة لمساكن دبي، كم تبلغ قيمة أصولكم العقارية أو محفظة الوحدات السكنية؟ وكم عدد المشاريع والوحدات الحالية، وكيف تتوزع على الإمارة؟

شكل العام الجاري محطة مهمة في مسيرة دبي القابضة لإدارة الأصول، حيث كشفنا عن هوية مؤسسية جديدة وأطلقنا اسم العلامة التجارية الجديدة «مساكن دبي» على محفظة المجمعات السكنية المخصصة للإيجار، في خطوة تعكس التزامنا الثابت بالابتكار والتطوير، والارتقاء بجودة مجمعاتنا لمنح المقيمين تجارب معيشية استثنائية. وتؤكد هويتنا الجديدة جهودنا الدؤوبة وسعينا المستمر لرسم ملامح مشهد العقارات السكنية في دبي، ومواكبة التغيرات السريعة والمستمرة في السوق.

وتعد محفظتنا السكنية المخصصة للإيجار مساهماً رئيسياً في سوق العقارات المزدهرة في دبي، وتعكس حجم أعمالنا وجودة مشاريعنا والعمق الاستراتيجي لاستثماراتنا، حيث تحتوي محفظتنا على أكثر من 35,000 وحدة سكنية موزعة على ما يزيد على 20 مجمعاً سكنياً مزدهراً ونابضاً بالحياة في مجموعة متنوعة من المشاريع الناجحة ذات الجودة العالية.

وما يميز محفظة أصولنا العقارية ليس حجمها فحسب، بل مستوى الطلب الثابت والقوي على هذه الوحدات وجودتها العالية، ودعمها للرؤية الوطنية للتنمية الحضرية.

وقد عملنا على توزيع محفظتنا بعناية عبر المواقع الحيوية الرئيسية في الإمارة، وضمن فئات أسعار متفاوتة، تلبي الاحتياجات المتنوعة لقاعدة السكان المتنامية في دبي وتواكب اختلاف أسلوب معيشتهم، وتتوزع محفظتنا على أربعة قطاعات:

1- المجمعات السكنية الفاخرة: توفر وحدات سكنية مميزة في أبرز المناطق في المدينة مثل بلو ووترز وسيتي ووك وند الشبا، وتمنح مقيميها تجارب معيشة راقية، إلى جانب المرافق المتميزة عالمية المستوى، والعيش بالقرب من أشهر المعالم في دبي.

2- المجمعات السكنية المتكاملة: توفر هذه المجمعات تجربة معيشية مخصصة للعائلات، مثل شروق وغروب في مردف و غاردن فيو فيلاز وغاردن فيو للشقق، وميدان هايتس، وهي مجمعات مغلقة ومستقلة، تحتوي على مراكز تسوق ومرافق عصرية للترفيه، والحفاظ على اللياقة البدنية، ما يمنح السكان تجربة معيشية شاملة ومتكاملة ونابضة بالحياة.

3- المجمعات السكنية الاقتصادية: مصممة خصيصاً للمقيمين الباحثين عن قيمة جيدة بأسعار وتكاليف اقتصادية، فهي توفر مساحات معيشية عالية الجودة بأسعار جيدة في متناول الجميع، وتستهدف شريحة مهمة من سكان المدينة.

4- المجمعات السكنية للشركات: صُممت هذه الوحدات في مواقع استراتيجية، لتلائم موظفي الشركات والقطاع الصناعي، وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتمنحهم مستوى الراحة المطلوب، والوصول إلى مراكز الأعمال الرئيسية.

ما معدل الإشغال الحالي في مجمعاتكم السكنية؟ وهل لديكم قوائم انتظار؟

يتجاوز معدل الإشغال الحالي في محفظة وحداتنا السكنية 95%، وهو ما يتخطى متوسط ​​السوق البالغ 88%، ويعكس الطلب المستقر والقوي على الوحدات السكنية في المجمعات السكنية التابعة لمساكن دبي، وتشكل هذه النسبة شهادة ملموسة على توجهنا الاستراتيجي، الذي يركز على تقديم تجارب سكنية مميزة وعالية الجودة بمعايير استثنائية، وإدارتنا القوية لعملية التأجير بنهج استباقي ونشط.

وتقترب نسبة الإشغال من 100% في العديد من مجمعاتنا المعروفة بمستوى الطلب المرتفع، مثل مجمعاتنا في مردف وذا غاردنز، وبالتالي تكون فيها غالباً قوائم انتظار للراغبين في الاستئجار، في مؤشر واضح على الإقبال الشديد على وحداتنا وتنافسيتها العالية، علاوة على ذلك تؤكد المعدلات المرتفعة للاحتفاظ بالمقيمين والبالغة 90%، مستوى الرضا القوي لدى مقيمينا، وجاذبية تجديد عقود الإيجار مقارنة بأسعار الإيجارات الجديدة.

سنواصل العمل على توسيع محفظتنا مستقبلاً، عبر إضافة مشاريع جديدة في مواقع حيوية، تتميز بارتفاع مستوى الطلب، كما نتطلع إلى توفير وحدات سكنية إضافية، وتقديم خيارات متنوعة لتلبية احتياجات السوق، مع التركيز على تحسين تجربة المعيشة للمقيمين الحاليين والمستقبليين.