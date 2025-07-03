دبي تطلق برنامج تملّك العقار الأول لتسهيل امتلاك المنازل

ويهدف البرنامج إلى جعل امتلاك المنازل في متناول شريحة أوسع من المواطنين والوافدين مع تسهيلات مالية، حيث يوفر لهم أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة، وكذلك الحصول على أسعار تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من حلول الرهن العقاري المخصصة.
وتنسجم المبادرة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية لرفع نسبة التملك السكني، ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وتدعم المبادرة الجديدة أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، كما أنها تسهم في تحقيق أهداف مبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تعزيز التماسك المجتمعي والمرونة الاقتصادية.
وتضم قائمة شركات التطوير العقاري الرائدة المشاركة في برنامج تَمَلُّك العقار الأول: عزيزي للتطوير العقاري، وبيوند للتطوير العقاري، ومجموعة بن غاطي القابضة، وداماك العقارية، ودانوب العقارية، ودبي العقارية، وإلينغتون العقارية، وإعمار العقارية، ومجموعة ماجد الفطيم، ومراس، ونخيل، وبالما القابضة، ووصل، أما البنوك المشاركة فتشمل: بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، والتي ستقدم باقة من حلول الرهن العقاري المصممة خصيصاً للمشترين المؤهلين.
ويتوفر البرنامج لجميع الفئات المؤهلة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل، ويتطلب من المتقدمين استيفاء مجموعة من معايير والشروط، أبرزها ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن يكونوا من المقيمين في دولة الإمارات، وليس لديهم أي عقارات بتملك حر في دبي في الوقت الراهن.
وقال: «إننا من خلال تبسيط الإجراءات لتمكين المواطنين والمقيمين من تملك العقارات لأول مرة في دبي نعمل على تعزيز ثقة المستثمرين، وتنشيط السوق، وأيضاً ترسيخ مكانة دبي العالمية مدينة تحقق الآمال الشخصية مع طموحات الأعمال.
وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات في تملك العقارات تقدم دبي نموذجاً للتنمية الحضرية المستدامة، يدعم استقطاب المواهب والكفاءات، ويعزز من الترابط المجتمعي، وتنافسية المدينة كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار».
المبادرة تتيح أولوية الاطلاع على المشاريع والحصول على أسعار تفضيلية وحلول رهن عقاري مخصصة
إننا ومن خلال تسهيل عملية امتلاك السكن نعمل على تمكين الأفراد والعائلات من الاستثمار في مستقبلهم، وفي الوقت نفسه دعم أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33.
وتعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لمرونة السوق، كما أنها تعزز من مكانة دبي نموذجاً عالمياً للتنمية الحضرية المستدامة»، ويجب على المتقدمين المؤهلين تسجيل اهتمامهم لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتقديم أنواع العقارات التي يفضلونها.
تسهيلات
وأضاف: «في مرحلة ثانية، قد نفتح هذا البرنامج لفئات أخرى»، مشيراً إلى أن البرنامج والتسهيلات تأتي في إطار الوصول إلى تريليون درهم من المعاملات العقارية كجزء من استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 لجعل الإمارة مركزاً للاستثمار العقاري.
اقرأ أيضاً:
توقعات بنمو قوي لـ «عقارات دبي» في 2025
«أراضي دبي»: 33 مبادرة وبرنامجاً تدعم الاستراتيجية العقارية 2033
إطلاق 173 مشروعاً عقارياً جديداً في دبي منذ مطلع 2025
«أراضي دبي»: السماح لأصحاب الملكيات الخاصة في شارع الشيخ زايد والجداف بتحويلها إلى تملك حر
الطلب القوي يدفع عقارات نخلة جميرا وبرج خليفة إلى مستويات قياسية